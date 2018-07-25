台美軍演將成真？關鍵在川普視台灣值多少籌碼

陸軍航空第601旅 AH-64E阿帕契直升機。(圖/報系資料照 范揚光攝）

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中時電子報
/綜合報導

美國聯邦參眾兩院昨完成研擬已久的國防授權法最終版本，美國會在國會意見中指出，美國國防部應推動美台軍演，強化台灣軍力，以提升台灣自我防衛能力，但原先參院版鼓勵美軍適當參與台灣漢光演習部分，並未列在最後版本。

美國聯邦參議院與眾議院協商委員會，昨天公佈「2019財政年度國防授權法」（NDAA）草案，與台灣相關的部分放在第1257與1258條。

據《中央社》報導，草案第1257條主要是針對強化台灣軍力。條文首先要求美國國防部長應與台灣相關部門協商，針對台灣軍隊，特別是後備軍力進行全面評估並提出建議，以提升台灣自我防衛能力。包括人事管理與部隊發展、招募與培訓計畫、指揮與控制及通信情報能力、技術研發、防衛物品採購與物流，以及戰略規劃和資源管理等。

條文也要求美國國防部長與國務卿協商後，必須在法案頒布一年內，向國會相關委員會提交總體評估報告，報告包括美方評估與建議，以及美國的計畫，包括擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練，以及支持美國對台軍售與其他軍備轉移，特別是「發展不對稱作戰能力與海面下作戰能力。」

第1258條則是國會意見。美國國會在這項條文中指出，在台灣關係法基礎下，台灣關係法與六項保證是美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展有能力、完善與現代化，足以維持自衛能力所需的現代國防力量。

美國應大力支持台灣透過對外軍售、直接商業銷售與工業合作取得防禦性武器。

國會意見也指出，美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括與台灣進行實地訓練與軍演的機會，並基於台灣旅行法，促進美台高階國防官員與一般官員交流。同時也指示美台應當擴大人道主義援助與救災合作，同時，也認為美方應該提高對台軍售的可預測性，確保及時審查與回應台灣對國防武器與服務的需求。

條文並建議，美國國防部長應考慮支持八月將在所羅門群島舉行海上醫療救援合作演習，美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，強化美台間合作。

這份草案版本，最後仍須經參眾兩院各自表決通過，送白宮經總統簽署後才會正式生效。

(中時電子報)

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