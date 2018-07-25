美式餐廳董座朝股東潑汽油 法院重判5年2月

2018年07月25日 14:17 中時 李文正

知名美式餐廳CAMPUS CAFE事長陳俊嘉長期對張姓股東不滿，去年1月6日深夜，到張的住家樓下理論，帶著裝有汽油的寶特瓶，朝張的身上潑灑並以打火機作勢，隨即被趕來的警察逮捕，他辯稱是朝自己潑灑，目的是恐嚇對方，並沒有想要點火。士林地院審結，依錄影畫面，陳的手臂是朝外潑灑，汽油沾濕張的下半身，極可能點燃火勢把人燒死，依殺人未遂罪判處有期徒刑5年2月，恐嚇部分判處6月，得易科罰金，可上訴。

39歲的陳俊嘉與張共同經營美式餐廳，兩人對於經營裡面不合，早在案發10天前，陳傳訊息罵張「你跟黃兩個人就是吃飽沒事幹」、「應該也要找保鑣」、「你家人那麼高調進出會所」、「我會讓你得到教訓」。

陳還報白狼的名號，說可以叫外省掛的，本省的兄弟的也有，揚言要找人修理張和張的家人。1月6日晚上11點多，陳叫蔡姓友人先在他到加油站買汽油，再要大樓保全通知張下樓，一見面，陳先丟一瓶煤油罐，再潑灑汽油，一旁懷有身孕的妻子見狀，立刻報警，他還辱罵「你媽像個白癡跟智障再笑啊」。

陳遭控殺人未遂、恐嚇、公然侮辱，他不願與對方和解，辯稱，只是高舉打火機，並沒有作勢要點燃，且潑灑的時候，是朝自己身上潑，只是要嚇嚇他而已。

但根據陳的蔡姓友人全程錄影，顯示寶特瓶瓶口朝外，朝向張的大腿等位置，過程中，張不斷伸手阻擋，擔心陳手上打火機會點燃汽油。

判決指出，打火機是從陳的貨車上拿出，司機平時有抽煙習慣，可以確定打火機能正常使用，且陳手持打火機的手指已經放在點火閥砂輪上，並轉動冒出火花，一但碰到汽油將會引燃火勢，危害他人生命。

合議庭認為，陳已經著手實行犯罪，將汽油潑灑在張的身上和地面，因沒有點燃造成危害屬未遂，依殺人未遂罪判處徒刑5年2月。

(中時 )