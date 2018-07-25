掉漆！ 美朱瓦特級新艦剛服役4月 引擎就傳損壞

美國海軍的朱瓦特級二號艦麥可蒙索爾號。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，3月份方才服役、美國海軍（US Navy）最新朱瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦麥可蒙索爾號（USS Michael Monsoor），竟然傳出艦上一具勞斯萊斯（Rolls-Royce）的MT30引擎故障，被迫返回船塢進行維修的窘境。

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海軍少將加寧尼（Rear Adm. William Galinis）受訪時表示，「遺憾的是，在測試的過程中發現她（麥可蒙索爾號）出現主力引擎受損的問題，如今我們必須進行替換。」而軍事網站也透露，為了更換新引擎，美國海軍又將再耗費約2,000萬美元（約6.12億台幣）的經費。

美國最新一代朱瓦特級驅逐艦麥可蒙索爾號，傳出主力引擎受損的問題。（圖/美國海軍）

作為接替柏克級驅逐艦（Arleigh Burke class）的新方案，朱瓦特級驅逐艦是美國海軍一項大膽的實驗計畫，以海軍上將艾爾默·朱瓦特（Elmo Zumwalt）命名，一號同名艦已於2013年下水。朱瓦特級屬於近海攻擊艦與神盾防禦艦綜合體，可搭載神盾系統防空、火砲主動攻擊，且具備反潛能力。排水量約為14,564噸、最高時速可達56公里，最大搭載員額為140人、可停靠MH-60R或SH-60 型直升機。最多可裝載80枚飛彈和兩具155毫米先進砲。

麥可蒙索爾號驅逐艦，得名於一位英勇的海豹部隊（Navy SEAL）士官麥可·蒙索爾（Michael A. Monsoor），於2006年在伊拉克戰場上以身撲壓手榴彈，犧牲自我解救全隊性命，最終由小布希總統（George W. Bush）追贈榮譽勳章（Medal of Honor）；並於2008年以他命名朱瓦特二號艦來紀念。

但這不是麥可蒙索爾號第一次出問題，去年仍在海試的階段，她就曾因為電子系統故障，被迫暫停試驗、返回船塢進行維修。也讓外界擔憂，號稱高科技、高造價的最新型驅逐艦，到底還有多少隱藏的「未爆彈」問題，等著美軍逐一發現？

(中時電子報)

文章來源：Brand New US Destroyer Breaks Down During Trials

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