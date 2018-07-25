花蓮鄰家老狗MIGO 成了黎明機構樂鄰坊迎賓狗

2018年07月25日 14:37 中時 范振和∕花蓮報導

黎明機構執行長陽正中說，黑狗MIGO每天到樂鄰坊報到，宛如迎賓狗。（范振和攝 ）

基督教門諾會黎明機構所屬的樂鄰坊，最近門口常出現鄰家老狗MIGO，大剌剌地或躺或坐，碰到有人上門都會搖尾巴，宛如迎賓狗，黎明機構執行長陽正中強調，人狗互動中，讓他體悟互信的重要性。

陽正中25日上午邀約黎明機構社區服務中心主任張淑婷、牧師張展樵溝通機構業務推展方向時，鄰家老狗MIGO又來了，大搖大擺地躺在民權六街樂鄰坊大門旁。

就從黑狗MIGO談起，張展樵說，黎明機構有14個據點，他每天到各據點心靈關懷，雖然樂鄰坊還沒有員工，讓他還未發揮關懷角色，但他常到樂鄰坊找陽正中聊天，從而認識這隻有意思的狗，「對人很客氣，為捍衛地盤，對同類卻很兇。」

張展樵、陽正中、張淑婷表示，MIGO應該是為了躲太陽，每天才會到樂鄰坊來，另外，也是因已與樂鄰坊成員建立良好信任關係，才會大搖大擺躺門口，人與人相處也一樣，要建立起互信、互賴的關係，在一起才會快樂。

陽正中說，黎明機構在6月起才成立的樂鄰坊，有照顧諮詢、支持、連結的功能，他希望能成為社區長者休憩的小角落，站在使用者付費的角度，如果樂鄰坊擁有足夠的會員數，就能支撐營運，讓專業人士進駐服務，勞務部分也能交由黎明機構的心智障礙院生協助。

(中時 )