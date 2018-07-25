花蓮鄰家老狗MIGO 成了黎明機構樂鄰坊迎賓狗

鄰家老狗MIGO成了花蓮縣黎明機構樂鄰坊迎賓狗。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和∕花蓮報導
黎明機構執行長陽正中說，黑狗MIGO每天到樂鄰坊報到，宛如迎賓狗。（范振和攝 ）

基督教門諾會黎明機構所屬的樂鄰坊，最近門口常出現鄰家老狗MIGO，大剌剌地或躺或坐，碰到有人上門都會搖尾巴，宛如迎賓狗，黎明機構執行長陽正中強調，人狗互動中，讓他體悟互信的重要性。

陽正中25日上午邀約黎明機構社區服務中心主任張淑婷、牧師張展樵溝通機構業務推展方向時，鄰家老狗MIGO又來了，大搖大擺地躺在民權六街樂鄰坊大門旁。

就從黑狗MIGO談起，張展樵說，黎明機構有14個據點，他每天到各據點心靈關懷，雖然樂鄰坊還沒有員工，讓他還未發揮關懷角色，但他常到樂鄰坊找陽正中聊天，從而認識這隻有意思的狗，「對人很客氣，為捍衛地盤，對同類卻很兇。」

張展樵、陽正中、張淑婷表示，MIGO應該是為了躲太陽，每天才會到樂鄰坊來，另外，也是因已與樂鄰坊成員建立良好信任關係，才會大搖大擺躺門口，人與人相處也一樣，要建立起互信、互賴的關係，在一起才會快樂。

陽正中說，黎明機構在6月起才成立的樂鄰坊，有照顧諮詢、支持、連結的功能，他希望能成為社區長者休憩的小角落，站在使用者付費的角度，如果樂鄰坊擁有足夠的會員數，就能支撐營運，讓專業人士進駐服務，勞務部分也能交由黎明機構的心智障礙院生協助。

(中時 )

新莊登革熱再爆第3例 疫情擴大 陸船「抄短路」強闖北碇航道 金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。