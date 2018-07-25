陸船「抄短路」強闖北碇航道 金門海巡押7人調查

大陸籍貨輪「安泉州68」強闖金門北碇航道，遭金門海巡隊攔截押回調查。（海巡提供）

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中時
大陸船員7人連同船隻，遭海巡押回料羅港留置調查。（海巡提供）
「安泉州68」滿載大理石從廣東出發，準備前往福建晉江市石井鎮。（海巡提供）
海巡廣播驅離無效，逕行強靠登檢「安泉州68」。（海巡提供）

大陸籍貨輪「安泉州68」昨（24）日傍晚強行進入金門禁限制水域，意圖抄短路穿越我方北碇航道，金門海巡隊廣播驅離無效，連同7名船員押回料羅港留置偵訊中。

金門海巡隊調查，總噸位約950噸級的「安泉州68」貨輪，滿載大理石自大陸廣東南江口出發，準備前往福建晉江市石井鎮，昨日晚間18時許經過金門料羅港南方時，因欲縮短航行時間，抄短路切入我方禁限制水域，企圖違法穿越金門北碇航道。

但因北碇島周邊海域淺礁林立，近1年來已發生3起陸船擱淺海難事件，為避免危險事故重演，第12巡防區雷達組發現後，立即通報海巡隊線上巡防艇10039前往現場，鳴笛警告並交互使用無線電、擴音器廣播驅離。

但「安」船仍置之不理，繼續駛入北碇航道，且拒絕停船受檢。海巡以違反〈兩岸人民關係條例〉事證明確，火速強靠登檢並扣留人船，押回料羅做進一步調查。

海巡指出，全案在完成調查後將陳報海巡署艦隊分署依法裁罰，同時持續取締非法穿越航道船隻，以維海上航行秩序與安全。

(中時 )

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