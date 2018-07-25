純樸農村驚見地下製菸廠 3700多萬元半成品

吳嫌（中）租用彰化縣秀水鄉停業廠房，從事加工菸葉販售牟利。（王文吉翻攝）

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海巡署查扣4913公斤菸草，約可製成750箱、37萬5千包菸品。（王文吉翻攝）
專案小組逮捕吳姓負責人及6名共犯，其中有5名越南非法移工。（王文吉翻攝）
吳嫌使用電子烤箱，加工烘烤菸草後，再交由地下捲菸草製造。（王文吉翻攝）

海巡署偵防分署台中查緝隊執行「安康專案」，25日傍晚持彰化地方法院搜索票，於彰化鄉間破獲非法香菸製造工廠，查獲市值3700多萬元的菸草半成品及製造工具等，將吳姓負責人、台籍阮姓司機及5名越南非法移工等7人，全案移送彰化地檢署擴大偵辦中。

台中查緝隊6月下旬接獲情資得知，疑有私菸集團覬覦台灣菸品市場豐厚利潤，計畫利用走私菸草製造菸品牟利。專案小組發現彰化縣秀水鄉1處廠房有可疑人士頻繁出入，研判應從事私製菸品；專案小組見時機成熟，24日16時許發動搜索，果然查獲4913公斤菸草及製菸機具1批。

吳姓負責人坦承，該批菸草經烘烤及多道製菸程序後，加入人工香料及防腐劑即可製成捲菸。警方估算該批菸草數量約可製成750箱、37萬5千包成品，以目前市場行情1包1百元估計，市價約3750萬元，獲利可達2千萬元，若以名牌菸品包裝，獲利更可達數倍價格。

據了解，吳嫌看中停業的機械廠房地點隱密，疑透過走私進口菸葉，經加工成菸草後，再交由下游的捲菸工廠製造，孰料開張不到1個月就被查獲。警方訊問後，將吳嫌等人函送主管機關依違反菸酒管理法裁處，另涉及以低劣菸草製成名牌菸品等違反商標、詐欺及逃漏菸稅等罪嫌，將報請彰化地方檢察署持續偵辦。

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(中時 )

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