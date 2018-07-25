4年前看走眼！李筱峰：年輕人千萬別學柯文哲6特質

2018年07月25日 15:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

看不下去了！柯P擁有一堆爭議人格問題，年輕人卻堅定當柯粉，世新大學榮譽教授李筱峰真心感到不解。4年前以為柯是政治素人，對他充滿期待，但一、兩年下來，發現他原形畢露，尤其人格中的6大特質，讓李筱峰自嘆「目睭糊着蜆仔肉」。不過，最令李筱峰瞠目結舌的是，民調顯示柯P仍是年輕人的最愛，李筱峰不禁要奉勸年輕人，千萬不要學他！

李筱峰日前在臉書自曝，4年前被柯文哲列為首批競選顧問名單，雖與他素昧平生，但當時對於這位「政治素人」充滿期待。柯P選上台北市長後，觀察他一、兩年來的執政，李筱峰開始向曾拉票的親友致歉，因為柯P的素行已原形畢露。

李筱峰表示，他現在已睜大眼睛看清楚柯P了，但讓他瞠目結舌的是，年輕人竟然對他如此死忠，民調顯示，20歲到29歲的年輕人這一組還高達76％。李筱峰很想知道，年輕人真的喜歡這樣的人格特質嗎？

從柯P的施政及發言，李筱峰歸納出柯P的6個人格特質，並奉勸年輕人，千萬不要學他的行為舉止！

一、缺乏民主思想

他崇拜世界公認的殺人魔王毛澤東，曾去中共老巢延安朝拜；也怪不得他公然表示痛恨與議會協商。雖受封為政治「素人」，其實一點都不「素」，選前民進黨禮讓他，綠營傾全力支持他，他表明他是「墨綠」；但是當選執政之後，慢慢變成「赤藍」。

二、極缺乏教養

2015年初，英國外賓致贈他懷錶時，他竟然說是「破銅爛鐵用不到」；訪日收伴手禮時，他說「這是給窮極無聊的人玩的」…。一般朋友送禮，都不至於講出如此沒教養的話，更何況是國際禮儀！真是台灣之恥！

三、領導統御能力很低

他執政一、兩年，執政團隊離心離德，分崩離析，跑掉一半以上。競選總幹事姚立明離他而去，他仍毫不自省。簡余晏、李文英離職時，他竟發動網軍批罵。「素人」毫無「君子絕交不出惡聲」的「素養」；至於用「貪婪」罵老人，更令人不知何以觀之。

四、歧視女性

他說陳以真「長得漂亮可以去做櫃台或當觀光局代言人，不適合當市長」；他說他選擇外科是因為「婦科只剩下一個洞」、「在女人大腿當中討生活」；談容積代金政策時，將「徵收」與「價購」之別比成「被強暴比被誘姦便宜」；他還取笑未婚女性，說「一個國家30歲的未婚女性佔30％，會造成國家不安定，更會有國安危機」。

五、言無誠信

曾誓言要除弊，卻對弊案放水，遠雄小巨蛋案的退讓縱容，只是一例。他喜歡信口空話和廢話。記者問他某某政策怎麼實行？他常回答說：「該怎麼做，就怎麼做！」

六、舉止輕浮不穩重

政治人物可以幽默輕鬆，但是像他這樣輕浮不穩重的政治人物實不多見。言語輕佻，口無遮攔，多不勝舉。雖不該以貌取人，但每次看他動輒抓頭搔髮，「望之不似人君」（「人君」的現代意義是「總統」或「行政首長」）。

(中時電子報)