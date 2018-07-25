陸施壓迫東亞青運停辦 蔡英文：無關藍綠將申復到底

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台中市主辦東亞青年運動會遭中國施壓被迫停辦，蔡英文總統今天發表公開談話指出，這是一場台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，一切是為了體育、為了台中、為了台灣。很多選手一生只有這一次機會，他們的權利不應該被剝奪，「我們會根據合約，據理力爭，申復到底」。

民進黨今天召開中常會，聽取台中市長林佳龍報告綠川整治情況，林佳龍在報告後也表示會與中央和中華奧會合作全力提出申復。

蔡英文也在會後針對「東亞青年運動會遭中國施壓被迫停辦」發表談話，以下是談話全文

因為中國的政治壓力，以及東亞奧林匹克委員會（EAOC）錯誤的決定，原本將在台中舉行的第一屆東亞青年運動會，被迫停辦了。

在這裡，我要再一次向大家表達我們的立場：

第一，第一屆東亞青年運動會，是由台中市胡志強前市長所申辦，並且由現任的林佳龍市長接續相關準備工作。也就是說，這是一場台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，一切是為了體育、為了台中、為了台灣。

第二，為了準備這項體育盛會，不只是台灣選手，一共有來自9個國家地區，兩千多位的青年運動選手，正在全力以赴地苦練，只為了在賽場上爭取榮譽、發光發熱。很多人一生只有這一次機會，他們的權利不應該被剝奪，他們的汗水也不應該白流。

第三，中央會全力支持台中市政府和中華奧會，為選手發聲、爭取他們應有的機會。我們會根據合約，據理力爭，申復到底。

第四，我們會繼續相關準備工作。我要請台中市政府和中央相關單位，針對場館整建、賽會規劃的準備工作，不要因此延宕下來。也希望參賽的選手們，不要因此受到干擾，保持訓練的步調。這是我們的體育精神，就像在比賽場上一樣，在比賽結束之前，我們永遠要全力以赴。

我要再次強調，這件事情沒有藍綠、不分黨派，我要呼籲國人，我們一起當台中市政府和中華奧會的後盾，為認真準備的選手討公道，不要讓他們苦練的汗水白流。大家加油，謝謝。

(工商 )

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