警政署啟動第2波安居專案 共查獲525名毒犯

2018年07月25日 14:57 中時 林郁平

航警局查獲19公斤的第三級毒品氯苯基戊酮。(林郁平攝)

航警局刑警大隊長說明破獲毒品走私案情。(林郁平攝)

警政署會同高檢署規劃實施第2波「安居專案」，掃蕩目標除了「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」外，「幫派涉毒」及「少年藥頭」也列入掃蕩重點，並期前通令各警察機關進行案件盤點，針對目前偵辦案件積極蒐集各類不法事證，秉持「除惡務盡」原則，持續向上溯源追查上游供毒及金主，並報請地檢署指揮偵辦。

自6月25日起，截至7月22日止，各警察機關查獲製造、運輸、毒品犯罪388件525人（含少年犯48人），其中製造（栽種）毒品案件9件22人、販賣毒品案件332件460人、運輸（走私）毒品案件16件29人；扣除少年犯後，有357人經檢察官聲請羈押，聲押率為74.84％，較第1波安居專案提升12.34個百分點；經聲押者，有275人經法院裁定羈押，准押率為77.03％。

近期常見販毒集團利用網路遊戲聊天室或即時通訊軟體來兜售毒品情形，因此特別借鏡台中地檢署執行「姜太公專案」的經驗，邀請檢察官對全國警察機關緝毒專責人員講授「攔截偵查」的執行技巧，以及如何強化蒐集不法事證之證據力，目前各警察機關都有偵辦網路販賣毒品案件的能力，警政署要再次呼籲，販賣毒品是最輕本刑5年以上之重罪，最重更可處以死刑或無期徒刑，切勿以身試法。

警政署長陳家欽強調，查緝毒品案件是警察機關責無旁貸的任務，但如果有民眾的熱心參與，協助政府的反毒工作成效將會事半功倍。目前警察機關已以派出所為單位，建立了1316個反毒通報網，共有2萬4547位熱心民眾參與，包含有村里長、社區管委會、協勤民力、熱心社團組織等。

本次專案行動警察機關溯源破獲毒品上游重大案件包括：

航空警察局於7月20日在遠雄快遞貨物進口專區執檢時，查獲1箱以背心名義申報進口貨物內夾藏可疑白色不明結晶物，毛重共計19公斤，經送驗發現為第三級毒品氯苯基戊酮。

台北市警察局緝獲2名犯嫌利用自身經營的農園溫室棚架暨農作器具栽種大麻，現場查獲大麻活株66株、馬達等種植工具與肥料。

桃園市警察局、刑事局偵查第三大隊在桃園市楊梅區破獲製毒工廠，查獲K他命340公斤、相關製毒設備及化學試劑。

台中市警察局、刑事局從藥腳供述出的購毒來源，透過大數據分析、通訊監察層層追查，直追第5層販毒藥頭，發現犯嫌為當地資源回收場小開，名下擁4部進口名車，總價近千萬元，並查扣K他命9公斤、販毒所得150餘萬元。

新北市警察局從近期在夜店流通的毒咖啡包分析貨源，循線在北市南港區破獲一間毒品分裝工廠，查獲各式毒咖啡包243包，以及分裝前的大量毒品原料及各式包裝袋，現場還查獲嫌犯防身用的手槍5支、子彈188顆。

(中時 )