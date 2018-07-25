不離不棄！「學姊」黃瀞瑩：柯P在任一天我就在

柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩表示，認同柯P的政治理念，柯在任一天，她就會持續在團隊服務。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩因拍攝網路節目一夕爆紅，近期傳言北市府勸諫黃出征中山大同區市議員。柯文哲25日受訪表示，查過學姊戶籍在士林北投。黃瀞瑩受訪表示，自己還需要時間學習，但認同柯P的政治理念，柯在任一天，她就會持續在團隊服務。

對於出征中山大同區市議員一事，黃瀞瑩稍早出面受訪表示，網友有說要她出來選，但也不知道是開玩笑還是認真的，柯市長確實有問她的戶籍地，但當時口吻是開玩笑的語氣，她也沒想太多。

是否進入柯文哲競選辦公室？黃瀞瑩否認，現階段沒有規畫，自己才剛進媒體事務組，要加強的部分還很多，還有一段路要走，沒有這麼快。但黃也表示，未來10、20年有經驗出來選，這也無法說死，一直以來對政治都蠻有興趣，只是在什麼位子都還需要時間去累積經驗和知識。

媒體詢問未來是否投入市議員選舉協助柯文哲組織基層？黃瀞瑩表示，可以幫市長加分最好，只是要選擇在什麼樣的角色幫市長加分，柯市長的理念跟她對政治的想像還蠻相似的，「至少市長在任的時間點，都會在市長的團隊幫忙與服務！」

至於議員王世堅對於北市府有意讓黃出征中山大同區市議員一事，嗆「柯文哲應該自己出來單挑」，對此黃瀞瑩表示，就是如市長上午所言，選舉無需針對任何人惡意攻擊。

(中時 )

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