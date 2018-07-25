莉莉詹姆斯《媽媽咪呀2》唱功超強 梅莉史翠普狂讚

2018年07月25日 15:09 中時 潘鈺楨

唐娜由梅莉史翠普詮釋。（UIP提供）

《媽媽咪呀！回來了》除了原班底還加入年輕演員。（UIP提供）

2008年電影《媽媽咪呀！》締造全球6億多美元的驚人票房紀錄，十年後，2018年全球影迷將回到神奇的希臘小島卡洛凱利，共同見證一部根據超級天團阿巴合唱團膾炙人口的動聽歌曲改編的全新原創音樂電影《媽媽咪呀！回來了》。演員陣容除了上一集的卡司梅莉史翠普、茱莉華特絲、克莉絲汀巴倫絲基、亞曼達塞佛瑞、多明尼克庫柏、皮爾斯布洛斯南、史戴倫史柯斯嘉和柯林佛斯之外，還全新加入年輕版演員包括莉莉詹姆斯、艾莉莎戴維斯、潔西卡基南韋恩、傑瑞米爾文、喬許迪倫、休伊斯基納以及安迪賈西亞和金像獎影后雪兒。

當製作團隊替年輕唐娜選角時，他們知道他們不管挑選哪一名女演員，她都必須承擔重責大任。莉莉詹姆斯是一名優秀的演員，她的作品包括《玩命再劫》、《仙履奇緣》以及她的成名作《唐頓莊園》，她把她的角色詮釋得完美無缺。製片茱蒂克雷梅爾對她的表現讚不絕口：「莉莉完全捕捉到唐娜這角色的精神，她夠嗆辣，是飾演這角色的完美人選。我知道她在接演這角色之前考慮了很久，因為飾演年輕版的梅莉史翠普，對任何女演員來說都是艱鉅的挑戰，但是她完全融入這個角色。這是演出一部備受全球觀眾喜愛的歌舞劇的大好機會，而莉莉則擁有一把乾淨和優美的嗓音。」

飾演唐娜的梅莉史翠普深深受到莉莉詹姆斯對這角色的詮釋所感動，她說：「我看過莉莉演出《唐頓莊園》，她在那部影集中飾演一個看似拘謹的金髮美女，其實內心有一點點調皮，當時我就想『她是完美人選』。但是當我看到這部電影的成品，我真的不知道她的唱功有這麼好，而且是一個非常棒的表演者和舞者。她散發出我希望年輕唐娜會散發出的精神，她真的捕捉到這角色的精髓。」

梅莉史翠普也很欣賞莉莉詹姆斯為了演出唐娜這角色下的工夫，而且也很喜歡這名年輕女演員為了演這部電影，把《媽媽咪呀！》看了至少十次以上。她就連唐娜把雙手插進連身工作服口袋的招牌動作都模仿得維妙維肖。梅莉史翠普說：「她的嗓音有一種跳舞般的律動感。有些人只會乖乖站著唱歌，有些人則是用全身在唱歌，而且絕對會唱到連自己都嗨翻天。她真的很棒，她的表演更是好到沒話說。」

莉莉詹姆斯覺得這個大好機會不但令人興奮，也具有極大的挑戰性，她說：「這是一個非常重要的角色，因為唐娜這角色備受全球廣大影迷的喜愛，而且梅莉史翠普是史上最優秀的女演員。我真的超興奮的。唐娜這個角色的人生、力量和精神真是讓人著迷。我能夠展現出梅莉史翠普在演出這角色之前，唐娜到底是什麼樣子，真的讓人感到非常榮幸，尤其是在她被山姆傷透了心，只剩下她肚子裡懷著一個寶寶，一個人留在那座小島上之前。」

莉莉詹姆斯認為這部電影敘述了唐娜這角色以前仍然知道該怎麼玩樂的年輕歲月，她說：「你會看到唐娜從牛津大學畢業，而且會知道她生命中發生的每一件事情。她是一個不滿於現狀，希望能夠到世界各地擴展見聞的活潑女孩。她希望能夠自由自在地尋找自我。你會看到她在這個旅程中遇見三個男人，最後成為我們都熟悉和熱愛的唐娜。」電影8月1日在台上映。

(中時 )