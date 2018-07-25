徐國勇「見警率」政策挨批草包 警政署澄清：科技建警並非土法煉鋼

2018年07月25日 15:18 中時 胡欣男

新任內政部長徐國勇拋出「提升見警率」議題，希望降低犯罪率，讓人民安心，臉書「靠北警察」上周針對見警率議題，批評徐外行領導內行，是草包部長。警政署今天指出，根據1974年美國學者相關研究顯示，見警率作為一種預防犯罪的手段，需有更細緻的配套，才能發揮預防及防止犯罪效果。

警政署強調，提升見警率並非土法煉鋼濫擲警力，而是落實科技建警目標，引進「智慧分析決策支援系統」，將跨轄區各項治安資料如「治安斑點」、「治安熱點」及「區域情資」等訊息，以大數據科技理念進行分析與應用，據以規劃勤務、採取有效勤務作為。

加上現今台灣城市走向科技、智慧化，社會環境、文化、人口結構及犯罪情形均較過去與他國不同，警政署持續導入輔助監視系統、人臉辨識系統及智慧行動載具等科技設備，提供過去警察工作沒有的即時功能，以提升警察的勤務作為，並對於各項勤務進行縝密規劃，並落實至巡邏、臨檢、守望等勤務項目，來提升見警率。

警政署表示，提升見警率，絕非是要求員警不分晝夜、不論區域叫員警站自動提款機或是無止盡的讓員警守株待兔耗費警力，是經過科學分析「熱時、熱點」的勤務作為，型態可以是巡邏也可以是臨檢與守望等，符合世界警政潮流與犯罪預防理論，絕非當年美國堪薩斯城無效隨機巡邏的見警率可比擬。

(中時 )