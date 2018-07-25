徐國勇「見警率」政策挨批草包 警政署澄清：科技建警並非土法煉鋼

內政部長徐國勇。（資料照片/王德為攝）

友善列印
中時

新任內政部長徐國勇拋出「提升見警率」議題，希望降低犯罪率，讓人民安心，臉書「靠北警察」上周針對見警率議題，批評徐外行領導內行，是草包部長。警政署今天指出，根據1974年美國學者相關研究顯示，見警率作為一種預防犯罪的手段，需有更細緻的配套，才能發揮預防及防止犯罪效果。

警政署強調，提升見警率並非土法煉鋼濫擲警力，而是落實科技建警目標，引進「智慧分析決策支援系統」，將跨轄區各項治安資料如「治安斑點」、「治安熱點」及「區域情資」等訊息，以大數據科技理念進行分析與應用，據以規劃勤務、採取有效勤務作為。

加上現今台灣城市走向科技、智慧化，社會環境、文化、人口結構及犯罪情形均較過去與他國不同，警政署持續導入輔助監視系統、人臉辨識系統及智慧行動載具等科技設備，提供過去警察工作沒有的即時功能，以提升警察的勤務作為，並對於各項勤務進行縝密規劃，並落實至巡邏、臨檢、守望等勤務項目，來提升見警率。

警政署表示，提升見警率，絕非是要求員警不分晝夜、不論區域叫員警站自動提款機或是無止盡的讓員警守株待兔耗費警力，是經過科學分析「熱時、熱點」的勤務作為，型態可以是巡邏也可以是臨檢與守望等，符合世界警政潮流與犯罪預防理論，絕非當年美國堪薩斯城無效隨機巡邏的見警率可比擬。

(中時 )

警政署啟動第2波安居專案 共查… 閃避迴轉車撞分隔島 箱型車駕駛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。