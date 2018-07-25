陸施壓去「台灣」 44家只剩聯合航空沒改

2018年07月25日 15:56 中時 王嘉源

大陸要求各國航空公司更改「台灣」在網站上的航點名稱，違者加以懲處，目前只剩下一家航空公司尚未更名。德國之聲中文網25日報導說，稍早撐住沒改名的達美航空終於屈服，在25日下午將網頁上的「台灣」改為「台北」。現在只剩下一家航空公司－聯合航空（United Airlines）沒有遵照大陸指示更改台灣名稱。

5月，44家航空公司中已經有18家航空公司依照大陸意願更改網頁上的台灣標註，大陸民航局批准其餘的26家航空公司因技術問題延期辦理，以7月25日為最後期限。

據報導，24日，越南航空更改表述為「台北」，美國夏威夷航空網站上原本與國家並列的「台北（下標高雄機場）」的表述則消失了。現在，全美航空的網站上，原顯示「台灣」的區塊改為其國際機場「台北桃園機場」及其機場英文簡稱TPE，輸入「台灣」無法搜尋到對應機場。

此事證實了傳聞。一位美國行政官員曾向路透記者透露，美國國務院23日晚間通知了北京駐美大使，全美航空會在中文與英文網站上列出特定城市的名稱。然而，截至截稿，達美航空與聯合航空尚未更改名稱。

在達美航空的官方網站上，仍可以從「國家／地區」的選單下拉，找到「台北/台灣」。聯合航空也找得到象徵台灣的TW縮寫。德國之聲記者致電達美航空與聯合航空，兩者均無法立即做出回應。

大陸要求各國將網站上的航點名稱改為「中國台灣」，以體現其堅持的「一個中國」原則。美國曾批評大陸此舉為「歐威爾式的胡言亂語」。

德國之聲報導說，大陸發言人耿爽在24日的例行記者會上，被問及是否會就航空公司改名一事與美方進行磋商，他回應: 「堅持一個中國原則是中美關係穩定發展的政治基礎，美方對此非常清楚。一個中國原則也是不容談判和磋商的。」

在被問及陸方是否會對拒絶整改的公司做出如禁用機場等懲罰措施時，他回應說：「讓我們拭目以待。」不遵守規定的業者會遭到何種懲處尚不清楚，但是根據去年12月新增的條款，大陸政府有權管制「違反公共利益」的航空業者。外界揣測措施可能影響航班、訂票軟體等。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在24日的例行記者會上，表示美方反對任何政府當局對私人企業的網頁標示給予指示。她表示沒有察覺到公司即將向大陸政府屈服，所以會把記者的問題帶回給美國公司。

目前多個國家的航空公司為了避免懲處改名，包括加拿大航空、英國航空、德國漢莎航空、日本航空等。上周，帛琉航空公司因大陸旅客數大減，停止大陸航班。大陸去年為了懲罰帛琉與台灣邦交，指示旅遊業者停止預定前往帛琉的航班。

(中時 )