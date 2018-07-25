行政院副院長施俊吉：台灣財富管理市場潛力無窮

2018年07月25日 15:36 中時 張理國

行政院副院長施俊吉下午出席「今周刊第12屆財富管理銀行暨證券評鑑」時指出，依據德國安聯集團2017年所發表的報告，2016年全球金融資產成長7%，總額達170兆歐元。其中，台灣的金融資產成長10％，高於全球平均。在2016年全球最富有國家的排名中，台灣平均每人的金融資產淨值約為342萬台幣，名列亞洲第2和全球第5名，顯示台灣財富管理市場的未來發展潛力無窮。

施俊吉並說，台灣的經濟發展日趨成熟，邁向先進國家，擁有高淨值財富的國人逐漸增加，帶動財富管理的需求，在銀行競爭激烈及低利差的環境下，提供客戶全方位的財富管理，更是各金融機構競相發展的業務。

施俊吉也表示，金管會上個月所提出的「金融發展行動方案」，特別將「引資攬才」納入，目的是為了吸引更多的國際資金與人才來台，以帶動創新，提升我國金融產業的整體競爭力。在兼顧產業發展、金融穩定及消費者權益的前提下，政府將持續推動開放措施，加速發展台灣成為國際理財平台。

此外，施俊吉也說，面對亞太地區的快速成長，以及全球的經貿發展轉移至新興市場的趨勢，期望我國金融產業能把握台灣特有的地理及產業鏈的優勢，積極布局亞太，發展跨國資產管理，並透過開發多元、創新的金融商品，將海外資產移回國內投資與管理。

如此，不但可擴大國內金融市場規模，更可培育本國的金融人才，創造高薪的就業機會，讓台灣的金融產業蓬勃發展。

(中時 )