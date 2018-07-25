老屋重生 嘉義市文化局今年補助14家

2018年07月25日 15:26 中時 廖素慧

嘉義市文化局在台灣花磚博物館舉辦老屋保存活化的補助說明會。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲及議員為舊屋力業者加油喊讚。（廖素慧攝）

嘉義市搶救老屋5年，舊屋展現新生命力，今年「舊屋力計畫」共有14家老屋獲補助，總金額約150萬元，文化部也有高額補助，文化局25日公布補助方案，市長涂醒哲期勉業者愛屋護屋，讓老屋不斷寫出不同的生命故事。

嘉義市文化局文資科表示，今年辦理第5屆舊屋力計畫，共計有4件申請小型修繕類、10件申請文化經營類房屋租金補助，經評選後，14件獲補助，總核定補助獲核定補助的小型修繕類有長榮街2家、融和街1家、南門街1家共4家申請老屋修繕。

獲補助文化經營類的「小木學堂與萌貓館」，是由一群愛好「舊事物」的同好，共同協力修繕老屋，希望在曾是嘉義市最繁華的「檜町三丁目」找出往日情懷，並規畫作為木作家具工作室與流浪動物中繼之家，在老屋推展愛護動物的善行。

位於中正路的「25x40藝文空間」是一家非營利的藝文平台，主要是舉辦藝文、創新創意等內容的講座與體驗課程，希望在文化經營上，繼續以非營利的理念，推動嘉義藝文新生命。

文化局表示，舊屋力計畫執行至今5年，補助逾45家老屋，107年起除了舊屋力計畫可以申請，今年文化部為鼓勵更多老屋的保存和活化，編列高額的預算補助，最多補助50％為原則。

(中時 )