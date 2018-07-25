謝祖武24年後再見初戀女友！第一句話就「很蝦」

2018年07月25日 15:28 中時 林淑娟

TVBS《初戀的情人》主角涂善妮、謝祖武、潘慧如、大元、劉書宏、徐愷伶。（蘇蔓攝）

TVBS《初戀的情人》主角謝祖武。（蘇蔓攝）

TVBS《初戀的情人》主角謝祖武。（蘇蔓攝）

謝祖武與涂善妮、潘慧如主演TVBS新八點檔《初戀的情人》，他回憶初戀是發生在就讀世新時，對方長相甜美可愛，但他進演藝圈後兩人就慢慢疏遠，她也去了美國讀書。分手後再見到對方已經是24年後、他42歲時的同學會，地點是在一家胡椒蝦餐廳，他記得她喜歡吃辣，所以第一句話是問對方：「你是要吃胡椒蝦還是泰式酸辣蝦？」

初戀對象外表有明顯變化嗎？他說：「在我眼裡初戀情人永遠不會變形！」不過他記得對方當天七點半就走了，他則和老同學喝到12點多才回家，被老婆狂罵一頓。不過他說，不會跟老婆聊初戀對象，不會測試對方底線，因為這行為蠻蠢的，他也從來不會毀掉什麼舊情人的照片，但開玩笑說：「是放在好幾個盒子裡，不多盒，大家也都聽過。」

謝祖武的兒子正要就讀高中，他說不反對小孩念書時談戀愛，兒子目前還沒正式談過戀愛，但會靦腆地跟他聊，他也沒傳授把妹技巧，「不熟？以後就熟能生巧」，但他自曝有在學校附近的便利商店看到他跟女生共進午餐，「我去接他，提早到，因為口渴買飲料喝，我覺得自己當場老20歲，像有一個小謝祖武坐在那，用爸爸的老招，問對方要喝什麼？」他笑說，偷看是不道德的，所以他只在要結賬時默默看了10多秒，「很漂亮的畫面，很青澀，一定會分手的！他們正在培養美好的分手的回憶」。

他說，當下他沒有打擾，自己默默地結完帳到外頭喝飲料，「初戀是最美的感情，兒子當下的小清新，都是他一輩子最美的感情回憶，比將來去再昂貴的餐廳約會都美多了」。雖說他僅偷看10多秒，不過，看得很仔細的謝祖武說，兒子喜歡的女生長相很清秀、長髮過肩，兩眼清澈如水、皮膚白皙、頗為文靜，對面坐著類似猴子的男生、也就是他兒子。他回家後還寫了封信給兒子，坦言自己有在便利商店看到那一幕，如果有什麼問題都可以跟他這個父親溝通討論，「但他一直都沒來找我聊」。而寫信的行為還被老婆揶揄「很老派」。

他劇中與涂善妮飾演夫妻，潘慧如是他的初戀情人。涂善妮說，自己的初戀較晚，大概是在20歲左右。雖然從年輕時就是女神外表，但她說，不管在學校或是後來拍戲，很少人追求她，也從來沒有被同劇男藝人追求過。大家都不可置信，謝祖武油嘴地說：「因為她整個人近乎完美，會讓男人自慚形穢。如果我沒結婚一定會追她，哪怕追不到也一定會追她！但我結婚了！」

大元劇中飾演謝祖武的女兒，與劉書宏談戀愛，兩人10多年還在當臨演時就認識，還一起拍過政府宣導短片，不過直到上一部戲《戀愛零距離》才稍微熟一點，最近一個月因為拍戲常聚在一起所以更熟，她訂水餃，劉書宏還會親自送貨去她家。大元爆料第一天看到他就問他：「你跟茵聲是真的嗎？」他說「沒有啦！大家都朋友！」至於是否需要跟男友鼓鼓報備？大元說：「就好朋友啦！」

(中時 )