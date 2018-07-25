節目中自爆辦羅騰園是為選票 蔣月惠又稱背後有原因

自爆辦羅騰園是為了選票 蔣月惠又稱背後有原因。圖為蔣月惠表示，她的紅色「戰袍」其實是二手衣。（資料照 林彥君攝）

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中時電子報

屏東縣議員蔣月惠日前因縣府強拆公勇路民宅，為抗議拉扯咬傷女警，事後爆哭道歉而登上媒體版面後爆紅，網友多同情蔣月惠以政治素人之姿關注弱勢的抗爭，而她也北上在4天內上遍各大電視台通告。她於24日時在政論節目上自爆其實她一直在講的「羅騰園」「都是為了選票」，引起主持人驚呼。

蔣月惠昨天在政論節目《新台灣加油》上自爆，「每個人做事都有其背後動機，為什麼我會養羅騰園的小孩？為什麼要帶小孩去募款或是去拜票？我的動機一定是為選票，那個是一個動力」。蔣月惠還說，其實自己也沒有多有愛心，因為她也是為選票。此話一出，讓全場驚呆，主持人還再三確認問「妳是說羅騰園那些孩子，其實都是假象？」蔣月惠回說，「對，我跟妳講，因為我要選票！」

蔣月惠直白的說法讓主持人再問，「妳這樣說會不會讓外界誤解妳做的事是假象？」蔣月惠則表示，「沒關係，我說出我的內心話。」對此，據蘋果日報報導，蔣月惠今天對此回應，做羅騰園是甜蜜的負擔，她為了每票30元的補助款去選縣議員，卻誤打誤撞選上了。「不僅拿回保證金，也可以有補助款」，可以幫助羅騰園小朋友，她認為這樣可以將選票化成實際的幫助，因此，說實際一點「這不是換取選票那這是什麼？」

政論節目內容也被轉發至批踢踢論壇，許多網友看了分分回應，「她說的假象，應該另有意涵」、「一開始就跟你說是為了$30」、「他在玩自己啦」、不過也有人認為，「她根本口無遮攔XD」、「說者無意，但也言多必失」、「講話邏輯太怪」。

(中時電子報)

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