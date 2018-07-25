唐儀靜免除保護管束案 台南高分院否認政治操作

2018年07月25日 15:37 中時 洪榮志

立法院國民黨團質疑民進黨台南市議員參選人唐儀靜獲准免除保護管束的裁定，台南高分院是否配合政治操作而刻意放水、包庇？對此台南高分院駁斥說，該院依法審理此案，對一般人民均無差別，所謂「配合政治操作而刻意放水、包庇」的指控，並非事實。

台南高分院庭長林英志強調，此案係合議庭依檢察官所提證據進行審查唐儀靜是否符合保安處分執行法第25條規定，符合即應予免除，不符合即駁回檢察官聲請，並無其他政治或不當之考量聯結。社會各界應從證據及法律適用有無瑕疵檢視此案，其他毫無根據的質疑或過多的政治聯想，實在沒有必要。

林英志說，唐儀靜前因過失致人於死案件，經該院判處有期徒刑8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束確定。檢察官於今年6月25日檢具地檢署觀護人執行保護管束情形等相關事證，指唐儀靜執行保護管束期間已逾1年，經評估其執行情形良好，已無繼續執行的必要，依保安處分執行法第75條規定，向該院聲請裁定免除保護管束的執行。

高分院審查檢察官所提各項事證，認唐儀靜於保護管束期間均能恪遵規定按時向觀護人報到，無論工作及生活作息均正常、良好；且本案僅係過失犯罪，訴訟期間即與被害人家屬達成和解，並無繼續執行保護管束必要，6月29日裁定准許檢察官聲請，免除繼續執行唐儀靜的保護管束處分。

(中時 )