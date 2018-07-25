不擅長宣傳？林濁水：蔡政府誇張到失去公信力

總統蔡英文。（資料照,程炳璋攝）

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府上任後力推年金改革，卻引發許多退休人員反彈。總統蔡英文月初時曾表示，年金改革非做不可，雖然心裡很痛苦，但為了下一代，這件事是非做不可。然而，前民進黨立委林濁水直言，「蔡政府不是不善宣傳，而是誇張到失去公信力」。

蔡英文本月13日到台南麻豆代天宮揭匾，她說這二年來她做了很多改革的事，尤其是年金改革，這是一定要做的，有做台灣的財政才不會破產，年金若破產，很多人退休後就領不到錢，政府的財政負擔就會很大，當時做了這件事，心裡非常痛苦，因為很多退休的人，他們的退休金都重新調整，但為了下一代，這件事是一定要做的。

對此，林濁水在奇摩「政事觀察站」撰文，他分析趨勢民調公司調查的調查報告，40歲以下不滿都超過52%；高於滿意度超過10%；相反的，年紀愈大的愈滿意，50歲以上出現「黃金交叉」，60～69歲，滿意度接近6成，遠高於不滿的33.6%；到了70以上，不滿意的剩下26%，遠比滿意度少了48.9%。從70歲到20歲，不滿意度居然從26%飛升到52%，相對的，滿意度從60歲的56%掉到20歲的41%。

「民進黨確實非常不擅長宣傳」。林舉例，總統曾說民進黨很會處理經濟問題。2015年底經濟成長率只有0.78，很多人說蔡英文要保1，2017年經濟成長到2.78，現在經濟成長率則已破3，失業是17年來最低且出口創新高。但林濁水提出幾點質疑。林說失業是17年來最低的確值得肯定，若拿台灣跟四小龍比一比，去年韓國3.7%，新加坡2.2%，香港3.1%，就數台灣最差，甚至日本，這個遠比台灣成熟的經濟體都只有2.8%。林指出，蔡總統的強調，不只從宣傳的角度看來是不擅長而已，簡直是在做反宣傳。

對於蔡政府日前推出的年金改革廣告，林濁水直言，「這樣的宣傳對嗎？」林說陳水扁時國會朝大野小，改革以小博大，當然付出痛苦代價；馬英九朝大野小，但軍公教是國民黨鐵票，改革更痛苦且註定做不到。蔡總統全面執政，國會是多數，民眾支持度奇高，公教從來不是民進黨鐵票，進行年改的條件極好，她卻訴苦說遇到天大困難，鼓起勇氣才進行改革。林說這廣告簡直増強民眾對總統信心的反宣傳。

(中時電子報)

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