喝咖啡喝到天空去！TOP 8 首爾夜景私藏清單

首爾夜景-宇宙星光花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

首爾是韓國的首都，如果是你會選擇安排哪種交通工具來玩遍首爾呢？其實主要的首爾景點都在首爾地鐵周邊，如果你已經去過了像是Ｎ首爾塔、廣藏市場、南大門市場這種觀光景點，不妨可以安排比較特別的一日深度遊，搭配一兩個搭乘首爾地鐵就可以到達的景點，玩出一趟輕鬆又獨特的首爾自由行！

首爾地鐵必拍夜景#1

駱山公園낙산공원

駱山公園可以說是首爾夜景的首選，因為這裡是各大韓劇的取景地，像是《燦爛的遺產》、《屋塔房王世子》，以及去年討論度非常高的《今生是第一次》都有在這裡拍攝，想看到福南弟弟帶著志浩去看的那片超遼闊首爾夜景，去駱山公園就對啦！

如果不知道白天要去哪裡，可以到駱山公園附近的梨花壁畫村逛逛，晚上再慢慢走過去就可以看夜景囉！

特別適合：懶得離開市區，又剛好是追劇迷妹的你

首爾地鐵：地鐵4號線惠化站2號出口，往羅馬尼矣公園方向步行10分鐘

首爾地鐵必拍夜景#2

鷹峰山응봉산

位於首爾市內另一個有名的首爾夜景則是鷹峰山，這裡也是《舉重妖精金福珠》、《沒關係是愛情啊》等韓劇的拍攝地，不只位於地鐵站附近，而且又可以全覽漢江四座大橋、樂天首爾塔，不過建議女生如果要前往鷹峰山看夜景的話，一定要找同伴同行，並且隨時注意人身安全喔！

特別適合：喜歡踏青健行，享受大自然遼闊視野的你

首爾地鐵：4號線惠化站2號出口，往羅馬尼矣公園方向步行10分鐘

首爾夜景-香草島樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

首爾地鐵必拍夜景#3

宇宙塔우주타워

說到韓國高空夜景，你還只想得到Ｎ首爾塔，那就太落伍啦！最近首爾近郊最夯景點就是這個全亞洲第1座、世界第7座的「空中宇宙咖啡」，不但可以在35公尺、約10層樓的飛船上，騰空欣賞360度無死角的首爾夜景，更能一邊享受著咖啡的美好，去過這個首爾景點之後，就能跟朋友炫耀說你喝咖啡喝到天空去啦！

特別適合：白天靠著地鐵走遍首爾，下午完全懶得安排行程只想放空的你

馬上來去：韓國首座空中宇宙CAFÉ

首爾地鐵必拍夜景#4

宇宙星光花園별빛정원우주

除了高空夜景之外，在宇宙塔的周邊還有個宇宙星光花園，擁有各種可愛、夢幻的燈飾，讓整個宇宙星光花園在夜晚中充滿星光點點，而且如果覺得拍得太累，還可以先去吃個東西休息一下，因為宇宙星光花園的票可以在一天內多次進出，讓你可以拍好拍滿再走人！

特別適合：喜歡點點燈景，拍好拍滿上傳IG打卡才能滿足的你

馬上來去：宇宙星光花園

首爾夜景-香草島樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

首爾地鐵必拍夜景#5

樂天世界大廈롯데월드타워

去年蓋成的樂天世界大廈，也是最近非常紅的首爾景點，這座樂天世界大廈高556公尺，共有123層樓，分為OUTLET商場、辦公大樓、住宅、觀光區，其中包含了看夜景絕對不能錯過的「SKY 31 FOOD AVENUE」和「Seoul SKY」，前者是指要換通行證IC卡就能免費上去的美食街，因為有大片落地窗，所以可以免費享受高空首爾夜景，後者則是需要門票的觀光景觀台，可以看到更完整的360度首爾夜景，兩者都還不錯，就看各位如何選擇囉！

特別適合：喜歡追求城市地標與景色的你

首爾地鐵：2或8號線蠶室站1號丶2號出口

首爾地鐵必拍夜景#6

盤浦大橋반포대교

而在360度的首爾夜景中，通常都可以看到盤浦大橋、聖水大橋、永東大橋，而其中最有名的就是盤浦大橋的月光彩虹噴泉（달빛무지개분수），噴泉設置於長570m的橋面兩側，透過200盞設計燈光照射，形成了五彩繽紛的彩虹，因此才會被稱為是「彩虹噴泉」，在每年的4月~10月之間，每天都會有4~6次長約20分鐘的表演，附近也有戶外舞台和野餐區，讓大家可以一邊休息一邊欣賞噴泉。

特別適合：非常喜歡漢江，更喜歡水舞與燈光秀的你

首爾地鐵：3、7、9號線高速巴士客運站8-1號出口

首爾地鐵必拍夜景#7

天空公園하늘공원

天空公園是因應2002年日韓世界盃而落成的公園之一，因此就位於首爾地鐵世界盃體育場站附近，在步上通往公園的的沿途中，可以感受到越來越遼闊的首爾綠樹景觀，再走到最上面的360度瞭望台，就是首爾夜景以及浪漫的漢江囉！如果是秋天紫芒草來的話，還能看到天空公園一望無際的芒草，穿梭在芒草步道中非常好玩，可說是文青與網美的必玩景點。

特別適合：喜歡戶外、偶爾走走文青路線的你

首爾地鐵：6號線世界盃體育場站1號出口

首爾地鐵必拍夜景#8

香草島樂園포천허브아일랜드

最後的香草島樂園雖然不在首爾，但因為從首爾出發很方便，又擁有非常美麗的燈飾夜景，所已成為近年來非常受歡迎的首爾近郊景點。香草島樂園是目前韓國最大規模的室內香草植物園，園內有多達180多種的香草植物，因此白天可以在充滿威尼斯風情的建築、戶外庭園、香草博物館逛逛，天黑後在樂園中欣賞有著五彩繽紛的的燈光慶典，感受一下《海德哲基爾與我》、《Oh！My Venus》等韓劇的浪漫氛圍。

(中時電子報)