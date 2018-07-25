死刑議題 法務部長蔡清祥：歷任政府都逐步推動廢死

蔡清祥。(陳志賢攝)

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針對死刑執行問題，法務部長蔡清祥今重申，執行死刑沒有時間表，執行必須極為審慎，目前法務部、最高檢察署有嚴格審核程序，會審慎執行。但蔡清祥說，政府的政策是有延續性的，從國民黨、民進黨執行時期，對外都逐步推動廢除死刑。蔡言語間帶給各界想像空間。

上任法務部長僅10天的蔡清祥，今天下午特別與媒體茶敘，讓媒體詢問法務部對死刑執行等議題的看法。

蔡清祥表示，死刑執行問題，有政策、法律及執行3個層面，首先在政策上，政府的政策是有延續性的，從國民黨、民進黨執行時期，對外都逐步推動廢除死刑；法律方面，只要是心神喪失、婦女懷孕就依法不能執行；另執行上須極為審慎，目前法務部、最高檢察署都有嚴格審核程序，會審慎執行。

有媒體問蔡個人對死刑的立場，蔡回答，他身為部長，不便發表個人意見，對死刑執行態度應綜合社會大眾、相關單位、法務部內幕僚等各方面意見。

有媒體提出某被害家屬強烈希望執行死刑，蔡清祥說，他很樂意與被害人家屬在犯罪被害人保護方面溝通、持續維護其權益，但執行死刑一事，目前仍由法務部幕僚及最高檢的審核機制，廣泛蒐集死刑制度、個案資料進行了解，並進行審核，因此執行死刑尚無定論，執行死刑沒有時間表。

(中時 )

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