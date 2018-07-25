疑遭室友殺害 澳洲警方尋獲失蹤28歲陸女遺體

一名來自中國大陸的28歲女性俞琪，6月初失蹤後、於今日由警方發現遺體。（圖/NSW Police臉書專頁）

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中時電子報

據澳洲雪梨晨報（SMH）報導，一名來自中國大陸的28歲女性俞琪（音譯，QI YU），在今年6月初外出失蹤後不知下落，在經新南威爾斯州警方（NSW Police）一個多月的搜查後，於今日在雪梨北部叢林、距離M1高速公路出口不遠的一處叢林內，尋獲俞琪冰冷的遺體。這個結果，不僅讓她的父母心碎、也讓這起失蹤案頓時升格為謀殺案件。

來澳洲工作的俞琪，最後一次被友人看見是6月8日上午7點，剛剛與在中國大陸的父母通話後，她和小她9歲的男室友董碩（Shuo Dong），因金錢問題發生爭執。隔天早晨，她的友人前往租屋處沒找到人，後經警方調查後發現，俞琪的手機訊號、最後一次出現在雪梨附近的KU-RING-GAI CHASE國家公園，這區也成為警方重點搜查區域。

而擔憂女兒的俞琪父母，不久後親自飛抵澳洲，並在她經常出沒的區域張貼和發放中英文的尋人啟事，並透過媒體鏡頭，懇求民眾協助他們找回寶貝女兒。而她的男室友董碩，自然成為犯案嫌疑人之一，隨即遭警方拘捕在案，被指控謀殺俞琪；但董碩始終拒絕進行採集DNA測試，讓他至今仍被警方羈押兒未獲保釋。

警方與調查人員派出了空中、陸上、水上和騎警，從陸海空三路全方面進行搜索，在當地時間今日下午3點，發現俞琪的遺體和藏匿用的小貨車，目前新南威爾斯警方，仍持續在現場調查蛛絲馬跡，試圖要揪出這起命案背後真正的兇手所在，還給俞琪和她家人一個公道。

(中時電子報)

文章來源：Police find the body of missing Campsie woman Qi Yu

文章來源：Sydney woman Qi Yu's body found by major highway, police believe

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