桃園賞蓮素食之旅 一日玩透4景點開放報名

2018年07月25日 15:50 中時電子報 綜合報導

快趁著蓮花季跟上賞蓮之旅！賞蓮一日遊將帶著大家前往桃園觀音以及來頓健康的蔬食午餐，甚至去全台灣最大的藻礁分佈區「觀新藻礁」，並參訪聚紡觀光工廠瞭解各種機能原理。

桃園市政府為了趕上蓮花季，特別規劃了一條《觀音蓮花季_藻礁徽宅─夏荷新秘境》。說到蓮花就想到桃園觀音區，早年因工業區發展使得大崛溪受到汙染，但當時水質檢測儀器不普遍，故保育協會興起在流域周圍種植蓮花的念頭，用蓮花存活率來檢測水質的穩定性，於是就引進台南白河的蓮花大量栽種。隨著水質逐漸的改善，蓮花盛開的美姿吸引了大批遊客前往欣賞，進而帶動了地方產業的發展。

第一站前往觀音蓮花季園區導覽之外，午餐饗宴則會在水來青舍安徽古宅用餐。水來青舍的餐點以健康蔬食為主，全部採用無菜單料理，使用在地當季的蔬果入菜並原汁原味呈現，因此每次前來用餐的餐點都有不一樣的風味，非常適合注重養生以及吃素的朋友。建築方面則是採用古物建築呈現並搭配清幽的音樂，讓遊客在用餐時可以沉澱心情，享受健康餐點及舒適的環境。

全台灣最大的藻礁分佈區「觀新藻礁」在桃園。(桃園自在遊網站提供)

全台灣最大的藻礁分佈區「觀新藻礁」就在桃園，面積約有6千公頃的廣大腹地，並分佈於大園區新街溪口、老街溪口及觀音至永安新屋溪一帶，是由無節珊瑚藻形成的礁體組成，是全球少見的藻礁地形，被列為野生動物保護區。這裡孕育眾多生物物種，可以看見各式各樣的甲殼類、貝類、多毛類等，是個適合男女老幼的觀光景點。

讓民眾在「GFun機能服飾紡織生活館」的風雨走廊，穿上防水透氣的雨衣體驗機能布料的功能性。(桃園自在遊網站提供)

最後，「GFun機能服飾紡織生活館」是全球最大的防水透濕布料代加工廠，深受國際戶外百大品牌青睞，可說是台灣之光。這裡融合了機能布料加工成衣製作領域的智慧精隨，讓參觀者瞭解各種機能原理，在風雨走廊穿上防水透氣的雨衣體驗機能布料的功能性。這條遊程可說是富有教育意義又知性，適合男女老少報名參加，一同體驗桃園之美。

(中時電子報)