驚！肺腺癌不是抽菸害的 致癌兇手是它

長期暴露在油煙中，罹癌風險會飆升15倍！(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣每年新增約1萬名肺癌患者，包括藝人鳳飛飛、文英阿姨，以及前法務部長陳定南都因肺腺癌病逝，由於肺腺癌患者中，有7成初期並沒有症狀，因此被稱為「寧靜殺手」，更驚人的是，過去一般認為，抽菸才會得肺癌，但研究指出，長期暴露在油煙環境中，罹癌風險會飆升15倍！

根據高雄市政府環保局調查，烹調食物產生的油煙中含有大量致癌物質，因此在油煙源周圍的餐飲業者、消費者及鄰近居民，其罹癌率也比一般人高。

環保無油的不沾煎台。(圖/慕名企業提供)
環保無油的不沾煎台。(圖/慕名企業提供)

此外，很多油煙是因為一般的煎台會沾黏食物，所以業者必須用更多的油來防止食物沾黏，這樣一來不但造成大量的油煙，無形中也讓消費者吃進過多油脂。另外，少部分黏在煎台上的食物，久了之後變焦黑，更是高致癌物質。

一般煎台所造成食安風險還不只這些，大部分煎台所使用的銅板來源不明，大多含重金屬、甚至放射性物質，這些都有可能混入食物，造成消費者永久性的傷害。另一方面，業者必須使用鋼刷和化學品去除煎台上的焦黑物，容易在煎台上造成刮痕，造成化學品及清潔劑滲入刮痕中，同時混入食物、進到消費者肚子。

現在市面上出現一種環保無油的防沾煎台，檯面使用6061級的鋁合金覆合不沾薄膜，一體成型、不會脫落。一般早餐店的蛋餅、蘿蔔糕、肉排都可料理，連煎餃、蔥油餅、大阪燒等，都只需要少量的油，業者希望透過這樣的技術，能減少空氣中的油煙，也讓民眾吃得健康。

(中時電子報)

文章來源：高雄市政府環保局

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