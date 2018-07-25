達德商工黃聰文榮獲全國師鐸獎

2018年07月25日 16:15 中時 鐘武達

達德商工實習處主任黃聰文傳授技能不藏私。（鐘武達攝）

彰化縣達德商工實習處主任黃聰文為打造學生紮實的技職基本功，傳授技能從不「偷藏步 」，他鼓勵弱勢學生養成專業技能翻轉人生，協助爭取工作機會，還拿私房錢「無償」資助創業，榮獲107年度全國師鐸獎，師生都說，獎早就是他的。

達德商工5000多名學生，家庭年收入30萬元以下的孩子近50%，黃聰文為幫弱勢學生翻轉未來，與校長許維純都堅持落實「職場專業基本能力本位教學」，培養孩子謀生的專業技能。

服務杏壇34年，黃聰文專長水電、空調與消防工程，因校內的實習課程有限，學生無法養成紮實的基本功，為此，除了傾囊相授，還犧牲寒暑假指導學生、更動用自己的人脈，幫孩子爭取實習與體驗的機會。

為讓學生畢業可與業界無縫接軌，他鼓勵學生假日到職場體驗，除了學習技能，更要養成職人必備的職業道德與敬業精神。他還致力新住民子女假日技能精進專班並推廣新住民子女國際職場體驗，協助新住民學生以母語優勢到母國探索就業機會。

黃聰文培育「黑手老闆」無數，來自南投的阿軒與阿翰達德電機科畢業多年後想開業，但缺乏經驗，黃聰文全力協助讓他們成了獨當一面的工程行負責人。阿軒與阿翰感念之餘，錄用的員工是以「黃主任的學生優先」。

校長許維純也是105年度全國師鐸獎得主，她說，現今年輕人不喜歡當「黑手」，社會普遍缺基層技術人才，相信黃聰文一脈相傳的專業技術將為社會做出最大奉獻，一定會讓「黑手出頭天」。

(中時 )