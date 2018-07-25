中橫將開通參山處致力再造梨山觀光新高峰

2018年07月25日 16:16 中時 陳世宗

參山處結合梨山地區旅宿業者與遊客攜手參與淨山活動，要還給山林大地原本清新的自然風貌。（陳世宗翻攝）

台中市政府於7月23日已對外宣布，中橫便道最快可於9月開放中巴上山試行，依據市府規畫未來通車後，每天將有10班次往返谷關及梨山地區，採取預約搭乘方式，行車時間約100分鐘，亦可享有市區公車10公里免費，最高收費60元的搭乘優惠；，預期屆時將再掀起新一波梨山觀光熱潮。

觀光局參山國家風景區管理處副處長廖錫標說，為因應中橫開通後，大量湧入梨山風景區的觀光人潮，自今年5月份起即針對梨山風景區的「整體規劃」、「環境整備」、「行銷推廣」、「人力資源」、「產業輔導」及「交通接駁」等6大面向進行全面檢視，並研訂相關因應策略。

廖錫標指出，包含推動梨山地區環境整潔、打造台8線優質休憩賞景空間、規劃谷關梨山之配套遊程、辦理觀光產業輔導提升旅遊服務接待品質等；另配合通車首發團，將邀集梨山地區觀光業者共同舉辦優惠促銷活動，感謝老朋友一路相挺，並歡迎舊雨新知揪團上梨山。

參山處說，為迎接大量遊客到訪，該處首要推動梨山風景區的「環境整備」，除了提高梨山風景區內各項遊客服務設施維護及環境清潔頻率，也與梨山賓館公司合作推動「梨山地區清淨家園」活動；重塑梨山地區優質旅遊環境，並結合梨山地區旅宿業者與遊客攜手參與淨山活動，要還給山林大地原本清新的自然風貌。

「梨山地區清淨家園」第一階段，主要是透過與梨山地區4個原民部落以及和平區公所的共同辦理淨山淨街活動。6月29日參山處辦理了第1場「我愛梨山 清淨家園淨街活動」，包含梨山代表會、梨山賓館人員等約50人響應，相信梨山業者、居民以實際行動展現維護梨山環境清潔之決心。

清潔從你我身邊開始做起，為擴大梨山淨街效果，於7月27～28日結合和平區公所舉行第2場淨街活動，預計淨街範圍為台8線63K～82K，屆時期望大家能一起響應，共同打造整潔優質旅遊環境，讓觀光永續發展。

參山處除每月常態性邀集大梨山地區各機關、學校、社區發展協會、旅宿餐飲業者，辦理大梨山地區淨山（街）活動外，並將補助梨山地區之主要社區發展協會(含梨山、環山、松茂及佳陽社區發展協會)協助推動社區環境清潔工作，暨補助大梨山地區之各級學校規劃辦理清淨家園相關競賽，希啟發學童重視環境清潔與維護之意識。

參山處強調，今年將持續多元補助相關單位推動淨山活動，提升梨山風景區觀光整體發展，希望能從高山開始，將淨山成為常態性活動，以提昇大家的環保意識，期望與在地居民共同維護美麗的觀光景點；讓到訪梨山的遊客留下如詩風情畫般美好印象，歡迎大手牽小手，藉由中橫開通，再造梨山觀光高峰。

(中時 )