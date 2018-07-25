失智阿嬤誤把農藥當水喝 員榮醫師籲家人要當心

員榮醫院胸腔科主任林慶鴻說，失智症患者與幼童一樣會有隨手拿東西吃的行為習慣，家中的瓶瓶罐罐要妥善收納。（ 鐘武達攝）

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71歲的蕭姓阿嬤因失智會隨手拿東西吃，結果誤喝除蟲劑中毒倒地，所幸經家人及時送醫保住性命。員榮醫院胸腔科主任林慶鴻表示 ，家中有失智者或幼童，危險的瓶瓶罐罐一定要妥善收納甚至上鎖，避免誤食釀成悲劇。

林慶鴻說，蕭婦到院時意識混亂、呼吸緩慢 、流涎、瞳孔縮小、心搏緩慢、低血壓、全身冒汗、肌肉緊繃及抖動，急診主任朱偉岳診斷為代謝性酸中毒及急性呼吸衰竭，研判是農藥中毒，於是立即插管並轉入加護病房治療。

家屬說，婦人失智後經常拿到東西就往嘴巴送，日前被發現倒地時身上有股藥味，家屬查覺置放在洗手台下的除蟲劑被打開，懷疑是被阿嬤喝了。果然，醫院檢驗疑似誤食的除蟲劑內含陶斯松成分，具有乙醯膽鹼抑制劑，正是阿嬤中毒的主因。

林慶鴻強調，誤食清潔劑等強酸、強鹼溶液或農藥，甚至是慢性病藥物，千萬不可催吐，以免造成第二次灼傷及吸入性肺炎，也不可利用中和的方法，最好是即刻送醫並將誤食的殘餘藥品一同帶到醫院供醫師參考。

他說，失智症不是單一項疾病，而是症候群現象，除了記憶力減退，還會影響語言、判斷等認知功能，甚至可能出現個性改變、干擾行為、妄想或幻覺等症狀。

神經內科主任葉宗勳表示，失智症患者的行為就像小孩子，視覺辨識能力也變差，誤食藥物的情況很常見，建議家屬除了將危險物品收藏好，也可用鮮豔的包裝區別，減少患者誤食的機會。

(中時 )

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