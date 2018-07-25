國內新增2例本土登革熱 妨礙防疫可罰30萬

國內新增2例本土登革熱，今年以來已經累積5例本土病例。（疾管署提供）

友善列印
中時

國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區60多歲台籍男性與高雄市大寮區20多歲男性外籍移工，其中新莊區個案是同屬前一波群聚，這波群聚已有3人確診，為了防治疫情，民眾如有妨礙疫調或防治工作，最高可裁罰30萬元。

疾管署今（25）日公布的本土登革熱病例，2人潛伏期間均無出國史，其中新北市個案7月18日開始出現發燒、腹瀉、骨頭肌肉痛、紅疹等症狀，陸續於18日、19日及23日就醫，經通報檢驗確診，個案在家休養中。

疾管署副署長莊人祥指出，新北市個案為新莊區瓊林里居民，近期活動地以住家附近為主，由於本個案與該里日前確診的2名本土病例住家接近，所以依照發病時間研判屬同一波群聚感染。

另外，高雄市個案在7月22日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，並於隔日就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第二型，個案活動地以住所及工作地為主，可是大寮區近期無登革熱確診個案，可能感染源有待釐清。

目前這2例個案住院防蚊隔離中，為了防範次波感染疫情發生，地方政府持續加強動員，針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、環境噴消與民眾衛教。

莊人祥強調，民眾應該積極配合政府疫情調查與防治工作，依照通知或公告主動清除孳生源，如有拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，可依傳染病防治法第67條處6萬元至30萬元；經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，也會被裁罰3000元至1萬5000元。

(中時 )

失智阿嬤誤把農藥當水喝 員榮醫… 市民卡優惠大放送 台南市區公車9…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。