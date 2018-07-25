國內新增2例本土登革熱 妨礙防疫可罰30萬

2018年07月25日 16:23 中時 陳志祥

國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區60多歲台籍男性與高雄市大寮區20多歲男性外籍移工，其中新莊區個案是同屬前一波群聚，這波群聚已有3人確診，為了防治疫情，民眾如有妨礙疫調或防治工作，最高可裁罰30萬元。

疾管署今（25）日公布的本土登革熱病例，2人潛伏期間均無出國史，其中新北市個案7月18日開始出現發燒、腹瀉、骨頭肌肉痛、紅疹等症狀，陸續於18日、19日及23日就醫，經通報檢驗確診，個案在家休養中。

疾管署副署長莊人祥指出，新北市個案為新莊區瓊林里居民，近期活動地以住家附近為主，由於本個案與該里日前確診的2名本土病例住家接近，所以依照發病時間研判屬同一波群聚感染。

另外，高雄市個案在7月22日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，並於隔日就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第二型，個案活動地以住所及工作地為主，可是大寮區近期無登革熱確診個案，可能感染源有待釐清。

目前這2例個案住院防蚊隔離中，為了防範次波感染疫情發生，地方政府持續加強動員，針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、環境噴消與民眾衛教。

莊人祥強調，民眾應該積極配合政府疫情調查與防治工作，依照通知或公告主動清除孳生源，如有拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，可依傳染病防治法第67條處6萬元至30萬元；經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，也會被裁罰3000元至1萬5000元。

(中時 )