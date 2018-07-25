MLB》敲深遠二壘安打 陳偉殷自己都嚇到

2018年07月25日 16:22 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬林魚隊左投陳偉殷在台北時間今天凌晨再度登板先發，交出一場投打俱佳的表現，提到5局下自己以該半局首位打者身分，敲出個人大聯盟生涯第一支二壘打，他笑說連自己都嚇一跳。

陳偉殷透露，通常5局結束總教練麥汀利（Don Mattingly）會換下他，所以自己也做好心理準備，一開始並未戴上打擊手套，結果麥總都沒有走向他，「那時我心想，現在是要我上去打的意思嗎？就很開心地站上打擊區。」

「之前幾局上場打擊遇到紅中都揮不了棒，這局換我第一個上去打，就可以安心打第一球，我告訴自己如果紅中進來就給它揮，結果球一進來是正中好球，這下子不揮不行，我就全力揮擊，然後打很遠，自己都嚇到。」

至於跑回分數，陳偉殷表示：「跑壘指導員有說過，遇到滾地球時一定要努力跑本壘避免雙殺，當時看到捕手準備接球、球又有點偏掉，我那時要滑壘也來不及，還好安全上壘，自己也沒有受傷。」

陳偉殷今天主投6局，用了101球、其中61球是好球，被敲出5 支安打、掉3分，拿到本季第3勝，他坦言這是休息10天後第一場，狀況不是很好，不論速球會或變速球都沒有控制很好，也不敢奢求要投多好，能夠撐完5局也是教練給他的肯定。

陳偉殷補充：「只是今天前三局不知為何汗流不停，不只換球衣，球帽也都換了三頂，球相當滑不好控制，通常汗流浹背的情形會出現在第4、5局，只能盡量把汗擦掉、減少流汗，結果是好的主要是靠隊友守備幫忙，整體上還算不錯。」

(中時電子報)