運彩經銷商爭取境外賽馬列運彩 挹注體育發展基金

中華民國運動彩券經銷商業同業公會理事長何昱奇偕公會常務理事薛寶國和中華民國彩券販賣人員職業公會全國聯合會副理事長黃顯堂（由左而右）呼籲政府將「境外賽馬」列入運彩發行標的。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

在世足賽帶動國內運彩投注熱潮下，中華民國運動彩券經銷商業同業公會25日召開記者會呼籲教育部將「境外賽馬」列入運彩發行標的，運彩經銷商同業公會理事長何昱奇指稱，如納入境外賽馬投注，預估運彩年投注金額可從330億元翻倍到700億元的規模，其中10％挹注到運動發展基金也將從33億元增加到66億元，有助於鼓勵國內運動發展。

為推動將賽馬列入運彩投注項目，何昱奇偕公會常務理事薛寶國和中華民國彩券販賣人員職業公會全國聯合會副理事長黃顯堂共同召開記者會，他們指稱公會歷經12年努力，曾20次向運動發展協會、教育部體育署提出申請，最近一次是今年3月，教育部以需取得動保團體共識為由再度駁回。

黃顯堂說，為推動將賽馬列入運彩也兼顧動物保護，已採境外賽馬為標的，並選擇較為友善動物的新加坡、澳大利亞、紐西蘭與英國等的國家賽馬為投注標的，唯仍受到國內動保團體質疑。

何昱奇說全球有69國都有賽馬競技，可見其商機龐大，他們不主張在台灣辦賽馬，卻希望能將上列四國賽馬賽事列為運彩投注標的，預估如政府開放後，運彩投注金額可從330億元的規模再成長一倍，依規定運彩投注金額10％投入體育發展基金，金額也將翻倍，可望讓體育從業人員受到更好的照顧。

(中時 )

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