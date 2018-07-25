李婉鈺綛罪! 夜闖張碩文宅傷員警 她認犯妨害公務罪

新北市議員李婉鈺為強制未遂及妨害公務案到北院出庭，對妨害公務部分認罪，並向警方道歉。（張孝義攝）

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新北市議員李婉鈺，猛按前立委張碩文住處門鈴，並與鄰居起衝突打傷警員的強制未遂、妨害公務案，台北地方法院25日再度開庭，原不認罪的李婉鈺，峰迴路轉說，不該把服務大眾的時間，浪費在纏訟上面，當庭認了妨害公務罪起訴犯罪事實，並向警方還有被她揮拳打中、到庭作證的警員王重羲，當庭道歉「對不起，不好意思，那天我不該出手」，請求法官從輕量刑。

至於按門鈴的強制未遂部分，李婉鈺仍堅稱是為拯救張碩文，拒不認罪，法院安排8月29日上午10時30分進行調解。

檢方起訴去年11月29日凌晨1時許，李婉鈺到北市忠孝東路「正義國宅」找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，希望有住戶幫她開門，後來跟隨一名女住戶進入，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。

轄區大安分局新生南路派出所員警王重羲、林泰安獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止，沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王重羲上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員的密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

北院先前開審查庭，李不認罪，不過今天的庭訊中李的態度轉變，對妨害公務部分認罪，表示她身為民意代表有對社會示範的責任，不論任何原因，出手就是不對，她也確實不該再把服務社會的時間花在纏訟上，浪費司法資源，那天是她不對，她為出手道歉，為警方困擾道歉，也為浪費社會資源道歉。

(中時 )

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