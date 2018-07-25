航太周刊刊登高碩泰投書：航空公司更改台灣航點名稱是「有錢能使鬼推磨」

2018年07月25日 16:25 中時電子報 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

在北京壓力下，若干國際航空公司在官網上更改台灣航點的名稱。美國《航太週刊》網站今天刊登我國駐美代表高碩泰的投書。高碩泰表示，「有錢能使鬼推磨」，北京的蠻橫作法傷害了企業自由精神，損害了民主制度的基礎。

發行量高達120萬份的《航太週刊》，全名是《航空週刊與太空科技》（Aviation Week & Space Technology），創刊於1916年。高碩泰在投書中指出，北京政權近來的挑釁活動，包括在南海造島及軍機繞飛台灣等，顯示它愈來愈要達到操控之目的，包括「強迫各種商業活動要遵從北京的宣傳路線」。他舉例說，今年元月，北京當局關閉萬豪酒店集團在大陸的網站與手機應用程式，因為萬豪把台灣列為國家，觸犯了北京的天條。結果萬豪不得不按北京要求行事，並且公開道歉。

高碩泰表示，今年4月25日，中國大陸民航總局把目標鎖定國際航空公司，要求44家外籍航空公司不得在網站、應用程式、或其他促銷資料上稱台灣為國家，而是改為「中國台灣」（Taiwan, China）或「中國台灣地區」。他指出，著眼於中國大陸快速成長的空中旅遊市場，一些航空公司不得不屈從於北京。「很不幸地，有錢的確能使鬼推磨，致使不受政府壓迫之自由企業原則蒙上陰影」。

高碩泰寫道，專制政權試圖在現代社會扭曲商業活動，以遂行政治目的，值此時刻，民主國家更應共同致力維繫民主根基的自由企業原則，讓舉世擁有「讓企業成長、繁榮，進而裨益全人類的完善環境」。

稍早，高碩泰接受媒體訪問時說，北京當局的作法是打壓台灣在國際社會之生存，這件事牽涉台灣的主權、民主及尊嚴，「這是台灣的底線，無可退讓、無法談判」。

2018,0725

(中時電子報)