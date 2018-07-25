HAPPY GO年中慶最高回饋12％ 2：1超值兌點換超商霜淇淋、咖啡

2018年07月25日 16:28 中時 郭家崴

HAPPY GO「歡樂頌 享樂趁現在」推出全新線上兌點，可用2比1的點數換超商霜淇淋、冰拿鐵或日本冰棒。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO推出百貨「HAPPY饗美食」活動，選用遠銀HAPPY GO信用卡及friDay錢包，還可獲10％點數回饋，更可抽萬元好禮。（HAPPY GO提供）

暑假是旅遊旺季，近期父親節也倒數計時，消費又想享受多元累兌優惠，鼎鼎聯合行銷旗下點數平台HAPPY GO今（25日）起至8月31日舉辦的「歡樂頌 享樂趁現在」年中慶，正好滿足各項需求。

包括針對旅行、美食及轉點推出最高12%回饋；線上兌點可用2：1比例兌換超商霜淇淋、咖啡等；還有聯名信用卡、T Card快樂購卡與LUCKY 7彈珠台等活動，最高可獲3萬點，內容多元、規模盛大。

HAPPY GO今年首度進行品牌年中慶，鎖定「歡樂頌 享樂趁現在」為主題（www.happygocard.com.tw/official/event/MKT18/happysong/edm/MKTedm.html），以「回饋％最高」、「點數抽獎最賺」、「商品最兌」三最為亮點，要讓卡友不「最」不歸。

HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，點數已是消費生活不可缺少的一環，更應「依照消費者的生活樣貌、消費習性以及需求等，更多元化呈現，彈性針對不同族群、不同的時間、不同的消費情境下，設計累、兌不同的比例及商品推薦。」

李明城以鼎鼎聯合行銷旗下iCONNECT MEDIA智慧媒體4月舉辦的「寵愛女人節」為例，當時鎖定不同年齡層的女性推出累兌點優惠，期間女性每筆消費金額較去年同期成長近10%，顯示在族群設定上有顯著效果。

這次，HAPPY GO依照消費者於7、8月聚會、旅行的需求與點數應用等設計年中慶活動，讓消費者在不同時空，同步享受超值累兌優惠。像是「%數最高」類別有「旅行。履行」活動，凡8月31日前於台、日流行時尚、老饕美食等特約商店消費累點且完成登錄，或初辦T Card快樂購卡並完成開卡，可抽國泰航空台北-東京來回雙人機票或1000點。

而，「HAPPY饗美食」活動，凡於9月1日前於全台遠百/遠東SOGO/遠東巨城購物中心/遠企購物中心/Mega 50等指定主題餐廳單筆滿2000元並累點且完成登錄，除原累點20點，加贈100點；並可抽香格里拉台北/台南遠東國際大飯店住宿券、Mega50美食券等萬元好禮。「LINE Points轉點」活動則是8月22日前新客見面禮，今年首度轉點加贈50點。

至於，「點數最賺」類別中，8月31日前刷HAPPY GO聯名信用卡，並累點成功達活動門檻，可獲CITY CAFE或2萬點；滿4筆有機會獲COZZI和逸飯店四館聯合住宿券。8月31日前參加「LUCKY 7」，至彈珠台選擇Start，憑7點參加遊戲，可獲7至777點，天天參加還有機會得7777點大獎。8月31日前「T Card快樂購卡活動」，於每雙周五公布一組卡號後4碼，數字全中可獲2500點。

另，「商品最兌」類別中的超值2：1優惠，於8月31日前可用2比1的點數，兌換全家便利商店霜淇淋、OK超商冰拿鐵、萊爾富冰拿鐵或7-ELEVEN嘎哩嘎哩君剉冰棒-蘇打口味等。

(中時 )