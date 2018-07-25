三總利用達文西手術，為病患切除及乳房重建一次完成

2018年07月25日 16:46 中時 魏怡嘉

達文西手術系統，不僅用於泌尿及婦科等外科手術，也可用於乳房重建手術上，三總乳房手術團隊近來利用達文西手術系統，透過腋下小傷口執行乳房相關手術治療，醫師表示，透過達文西手術，不僅傷口小，且可以在同一個傷口立刻利用達文西機械手臂進行義乳植入，在同一次麻醉下，讓病患不但可切除乳癌，還可以立即重建乳房。

三總乳房外科廖國秀醫師表示，達文西機械手臂擁有高清晰的立體手術視野，並可配合依照不同角度轉彎，乳癌病患若需要做乳房全切除手術，利用達文西機械手術僅須透過腋下縐摺處打開一個3公分的微創傷口，運用其3D立體影像及穩定靈敏的手術器械，不僅可清楚而有效地將乳癌細胞切除，還可將腋下周邊淋巴結清除乾淨，讓手術達到最好的效果。

三總整形外科陳錫根教授表示，在乳房外科將乳癌切除乾淨後，手術團隊可以在同一個傷口，立刻利用達文西機械手臂進行義乳植入，在同一次麻醉下，讓病患不但可切除乳癌還可以立即重建乳房。

達文西機械手臂在乳房手術上的應用，除乳癌的切除與重建外，手術團隊還可以針對男性女乳進行切除，陳錫根指出，男性女乳症是一種良性的男性乳房組織增生，可發生於任何年齡，也可發生於一邊或兩邊的乳房，位置常在乳暈的正下方、有痛感，主要因為男、女荷爾蒙比例不正常所引起，整形外科透過達文西機械手臂手術方法，讓「阿奶哥」不再被同事或同學嘲笑，讓病患回復男性雄風，抬頭挺胸面對生活。

三總於2004年引進最新的達文西機械手臂手術系統，截至2018年6月為止共執行1,630例手術，目前共有泌尿外科、婦產科、一般外科、心臟外科、胸腔外科以及大直腸外科等6個科系使用達文西手術系統為病人進行手術，現更跨及乳房外科手術。

(中時 )