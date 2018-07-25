萌！這個「悟空」不取經！每小時都要喝「ㄋㄟㄋㄟ」

穿山甲寶寶全身粉嫩粉嫩超級可愛，但幾乎一小時就要喝一次奶。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

前幾天過台灣而不入家門的颱風叫「悟空」！話說動物裡也有個超可愛寶寶叫也叫「悟空」！這個穿山甲寶寶不會「取經」，不過很會喝「ㄋㄟㄋㄟ」，一個小時就要喝一次！然牠粉嫩粉嫩超級可愛，所以保育員大哥哥大姐姐也不嫌苦，只願牠健康長大、開開心心。

保育員要定期幫穿山甲寶寶測量形質，記錄追蹤每個階段的成長速度。（台北市立動物園提供）

2014年出生的穿山甲「芎梧」經由人工哺育順利長大，成為全球第一個成功的案例！去年「芎梧」與「動保」配對所生的寶寶「梧空」，因媽媽「芎梧」並未展現自行哺育行為，也是由人工哺育長大。能夠通力合作、悉心完成這項艱鉅任務的穿山甲保育員們，無疑堪稱地表最強奶爸奶媽！

穿山甲寶寶「梧空」學習採食蟻窩。（台北市立動物園提供）

究竟在什麼情況下要啟動人工哺育?保育員完成這項艱鉅任務的心路歷程又是什麼呢?請千萬別錯過7月28日動物夏夏叫夜間開放活動，讓保育員們親自跟您分享照顧專山甲寶寶的點滴！

啟動人工哺育，幾乎等同宣告保育員們快樂的下班悠閒時光瞬間Over！雖然剛出生的穿山甲寶寶全身粉嫩粉嫩超級可愛，但幾乎一小時就要喝一次奶，會不會乖乖喝奶、排便，也還都不一定，磨「爹、娘」的功夫十分了得；隨著穿山甲寶寶年紀增長，活動力逐漸增加，夜行性的牠們更是三更半夜不睡覺、想四下趴趴走，總讓保育員的黑眼圈無限加重!

保育員陪伴由人工哺育長大的穿山甲寶寶「梧空」享受日光浴。（台北市立動物園提供）

少了親媽媽的照顧，保育員人工哺育穿山甲寶寶時，要注意的事情很多，就如照顧人類小孩一般，吃飽要拍嗝、刺激排便，睡覺時要抱在懷裡，更要定期幫穿山甲寶寶測量形質，記錄追蹤每個階段的成長速度。

穿山甲寶寶：抱著睡覺最有安全感了。（台北市立動物園提供）

本週六動物夏夏叫夜間開放活動，舞台競賽邀請您挑戰地表最強奶爸奶媽，競賽分國小、國高中及成人組，還有豐富獎品等您來拿；19:00則是保育員邀請您一起到台灣動物區保育廊道入口處（遇雨天改至教育中心大廳），聽穿山甲保母們講古喔！

(中時電子報)

穿山甲寶寶人工哺育不簡單 動物夏夏叫邀您挑戰地表最強奶爸奶媽！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

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