逼真！雲林模擬地震氯氣外洩4人受傷 長庚醫護救護

2018年07月25日 16:51 中時電子報 戴安瑋

太逼真了!雲林縣毒性化學物質災害應變演練今登場，雲林縣環保局模擬古坑鄉發生規模6的大地震，導致台灣塑膠公司麥寮廠鹼廠液氯儲槽室製程槽體破漏，氯氣外洩，現場4名工作人員吸入氯氣，身體不適，環保局立即啟動緊急應變計畫，通報雲林縣消防局、衛生局，並將傷者送雲林長庚醫院救護。

雲林長庚醫院醫護人員將急診室區分為重傷區、中傷區及輕傷區。雲林長庚醫院提供

雲林縣環保局表示，台灣平均每年發生有感地震約100次，若是一旦在工業區發生強烈地震，可能引發氣體外洩事件，為增進人員應變經驗與將災害降至最低，該局今在麥寮工業園區，舉辦毒性化學物質災害應變緊急醫療救護演練。

雲林長庚醫院醫護幫傷者用大量水沖洗身體。雲林長庚醫院提供

演練現場動員了環保局、消防局、衛生局、中華民國工業安全衛生協會、台塑公司安衛環中心、雲林長庚醫院等單位，演練重點為古坑鄉發生規模6大地震，台灣塑膠公司麥寮廠鹼廠因地震造成液氯儲槽室製程槽體破漏，氯氣外洩，1名人員吸入氯乙烯、3名人員吸入氯氣，經通報消防局緊急送到雲林長庚醫院救護。

雲林長庚醫院則是在接獲通報時，啟動院區緊急應變編組，由雲林長庚醫院長黃東榮擔任指揮官全程掌控，急診室醫護人員則是在傷者到院前，將急診室劃分為重傷區、中傷區及輕傷區，並身著防護衣待命，當傷者到院後，先在急診室外除汙室，由穿著C級防護衣的護理人員，幫傷者大量沖水，全身除汙，再送入急診室診治，重傷1名因有腦出血情形，依衛福部「緊急傷病患轉診網路」轉送嘉義長庚紀念醫院繼續治療。

雲林長庚紀念醫院目前設有急性一般病床有96床、加護病床有6床，可分別收治輕傷與複雜病人，根據統計，106年收治2名因化學物質受傷病人，皆為檢傷3級之局部輕傷病人，經診治後均無大礙，107年至今0件。

(中時電子報)