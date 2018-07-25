「東奧台灣正名公投」闖禍忙卸責 網友轟：鄙視你們

2018年07月25日 16:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

由台中市主辦的首屆東亞青運昨突傳在中國大陸主導下被迫取消，有人指中華奧會前國際組長姚元潮向國際奧會告狀，提醒注意東京奧運正名公投所導致。對此，東京奧運台灣正名公投發起人紀政今（25）直呼「我是非常地生氣」。一時間，綠營全力指稱大陸「政治汙染體育」，並將指責矛頭射向姚元潮。但網民留言反而是挺姚元潮，直白表示「正名什麼？別到最後連奧運都無法參加。」

「2020東京奧運台灣正名公投連署」是由田徑界「飛躍羚羊」紀政發起，據了解，是由時代力量、社民黨、基進黨及多個民間團體為了2020的東京奧運，組成台灣正名行動聯盟和小組，將力拼在今年年底前提案公投。近日，再推二階段連署運動宣稱目標40萬人，這些團體敲鑼打鼓就唯恐天下不知，突然東亞青運因此被迫取消，竟不敢擔起責任，找姚元潮罵他告密國際奧會來轉移輿論壓力。

但國人、網友眼睛是雪亮的，網路留言：「這件事在台灣鬧得沸沸揚揚，還要有人去告秘？不要找代罪羔羊了！」、「新聞鬧這麼大，這麼久，還需要告密嗎？」；並指紀政是運動界知名人士「對推動所謂台灣正名活動可能帶來的嚴重後果不可能不知，如今的後果不是把全部責任推給大陸就能解釋一切的」、「妳TMD正名什麼？別到最後連奧運都無法參加，中華台北都不行用」、「民進黨的就是愛把任何事都跟政治掛鉤，沒事惹事～這下好啊！」、「你們根本不愛台灣，只愛你們自己....強烈鄙視你們。」

(中時電子報)