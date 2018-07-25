小富翁變多了 北富銀：兒童帳戶平均餘額40萬元

2018年07月25日 16:58 中時 洪凱音

台北富邦銀行今舉辦「小富翁理財營」，上百名小朋友齊聚一堂，這次課程首度納入「AI來襲!機器人理財」課程，以深入淺出的方式，讓小朋友體驗最新金融科技；由於少子化，子女都被捧在手掌心，台北富邦銀行執行副總郭倍廷表示，兒童不僅開戶數年成長6%，帳戶餘額也明顯提升，平均達40萬元，小富翁變多了。

雖然兒童沒有能力買賣股票、基金的能力，多半是父母作主，幫孩子買保險、簡單基金操作，郭倍廷表示，透過「小富翁理財營」可以傳達儲蓄、記帳的重要性，尤其9年級生對手機使用熟悉，透過手機行動支付、記帳等功能，並觀察帳戶生利息產生的變化，不只從小學習正確的理財觀，也提早體驗新金融趨勢帶來的便利。

台北富邦銀行開辦「小富翁理財營」已邁入第21屆，總計有近5500名學員結業，開辦以來年年爆滿，堪稱國內歷史最悠久且最具口碑的理財教育營隊。

由於數位金融風潮崛起，郭倍廷表示，金融服務方式也由實體通路走向行動金融，因此，今年的小富翁理財營，第1天先安排讓小朋友體驗實體分行業務進行過程，第2天再搭配最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，讓孩子從實體到虛擬，在輕鬆互動的環境下接觸理財知識，輕鬆掌握最新金融趨勢。

看好AI潛在商機，郭倍廷透露，與英國最大機器人理財公司Nutmeg合作，預計今年第4季將推出機器人理財商品，「小富翁理財營」首度納入AI課程，建立孩子及早對Fintech的認知，提早接觸大數據分析，體驗高科技聰明理財的方式。

(中時 )