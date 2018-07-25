決戰中台灣 蔡英文要林佳龍扮領頭羊

2018年07月25日 17:00 工商 崔慈悌

民進黨中常會今天聽取台中市長林佳龍綠川整治的專案報告，黨主席蔡英文在會中表示，今年底的縣市選戰，中台灣是關鍵，她要求林佳龍以他的「新台中經驗」，扮演中台灣領頭羊的角色，帶領中彰投苗四縣市一起前進，讓中台灣其他縣市一起贏得勝選。

台中市主辦的2019東亞青年運動會遭中國施壓被迫停辦，民進黨今天中常會正好邀請林佳龍就政績進行專案報告，林佳龍表示，東亞奧委會在中國操縱之下，粗暴剝奪台中市2019年的主辦權，受傷最重的，是被剝奪參賽權的年輕運動員。台中市政府不會放棄申復，也會跟教育部體育署、中華奧會商量，如何讓年輕運動員有上場的機會。

林佳龍表示，他透過三枝箭─河川整治、大車站計畫以及文化復興，來打造中區。第一支箭的效果儼然呈現，人潮與投資回流，致使台中充滿商機。

受邀到場的台中市電子街商圈主委余政雄表示，40年來他看到中區的大起大落、繁華到衰退，心中感受很深，綠川整治過後，不只改善了水質，更吸引了很多遊客和商機。

來自印尼的Pindy分享時表示，她在台中擔任看護工，以前看到柳川很髒，沒有地方帶阿嬤阿公去散步，但河川整治之後，綠川、柳川變得很好看、很美，水也很乾淨，可以帶阿嬤阿公去散步。

蔡英文指出，台中中區從沒落到重生的歷程以及心境的轉變，讓人清楚了解到，台中這個城市三年多來，是真的用行動力在轉大人了」，林佳龍重新規劃整治，讓綠柳兩川河岸景色重現，成為台中重要地標，更是全國第一個打造水岸註冊商標的品牌。

她說，成功的河川治理可以帶動地方發展，過去我們民進黨地方執政有宜蘭冬山河經驗、高雄愛河經驗的成功案例，綠柳川的蛻變再生是連結舊城新生的治水典範，不僅是許多人參訪觀摩的成功案例，也成為民進黨地方治理史上的「新台中經驗」。

蔡英文強調，林佳龍這三年來的努力，成功扮演起中台灣領頭羊的角色，帶領中彰投苗四縣市一起前進。今年底的縣市選戰，中台灣是關鍵，希望林佳龍繼續擔任起中台灣選戰的領頭羊，「我要賦予市長帶著中台灣其他縣市一起贏得勝利的重責大任」。

(工商 )