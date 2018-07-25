院士楊秋忠開發廢棄物處理技術　首輪募資創紀錄

2018年07月25日 17:07 旺報 李侑珊

科技部今(25)日舉行「價創計畫成果發表暨投資協議簽署記者會」。（科技部提供）

為了將我國科研技術轉化為產業成長動能，帶動教授技術創業新風潮，科技部價創計畫挑選大專校院中具商業潛力之研發成果，首創產學研共同創業機制，鼓勵學界延攬業界人才籌組創業團隊，打造友善創業之學研環境。

中研院院士楊秋忠「創新快速有機廢棄物處理技術」創業團隊，研發出獨門酵素分解技術，將有機廢棄物處理時間自3個月大幅縮短至3小時，透過價創計畫補助結合產學研人才建立創業團隊，成功募資為價創計畫第1個出場案例，首輪募資並創高紀錄。

中興大學土壤環境科學系教授楊秋忠團隊，成功獲國內鑽石生技投資公司、馬來西亞Mega Investment Group(完美集團)、富邦創投及台新金控等投資人共新臺幣3億元資金，並創下科技部科研成果技術作價新紀錄，將瞄準綠色環保商機，站穩臺灣每年新臺幣72億元市場，並切入新臺幣1兆元規模之全球有機廢棄物處理市場。

傳統有機廢棄物之處理採用堆肥法，需微生物長時間分解。楊秋忠從日常生活取得有機廢棄物，歷經近10年研究，從找酵素開始，最後建立一套有機廢棄物快速處理解決方案，較傳統堆肥技術效率提升百倍以上，且具低成本及低汙染優勢。

「十年磨一劍，獨門酵素技術將有機廢棄物煉成黃金」，楊秋忠接受科技部經費補助，投入土壤微生物研究多年，並曾接受萌芽計畫補助進行創業構想的初步驗證。去年銜接科技部價創計畫完成商業化目標，最終獲得國內外各大知名投資人青睞，募資成立新創公司，成功將科研成果轉化為產業新契機，開創嶄新藍海市場。

科技部長陳良基表示，在科技研發的四個階──Discovery(發現)、Development(發展)、Delivery(傳遞)及Commercialization(商業化)中，商業化一直是學界可以再強化的部分。楊秋忠院士個案的例子，彰顯學界蘊藏了許多具國際市場潛力之破壞式創新技術。目前科技部已經從全臺大專校院中，遴選補助了44件價創計畫個案，相信可以促成更多學界技術寶藏開花結果，讓全世界看到臺灣的科研實力。」

(旺報 )