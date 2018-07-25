巴基斯坦大選投票　西北部票站爆炸30死逾40傷

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巴基斯坦25日舉行大選，逾1億名合格選民參與投票，選出國會及各省議員。為防止投票期間發生針對平民、候選人及投票站的攻擊事件，巴基斯坦出動逾37萬名士兵及80萬名警員，在全國各地維持秩序。不過，西北部奎達的投票站外仍發生自殺炸彈攻擊，造成至少30死、逾40傷。

全國逾8.5萬個投票站於當地時間早上8時半開放，晚上6時關閉。投票站開放前，不少選民已在門外大排長龍，附近有荷槍實彈的軍人及警察戒備。首都伊斯蘭堡及東部拉合爾等大城市已開始投票，票站外排滿長長人龍。

本次大選是巴基斯坦建國以來，第2度移交政權，民眾將選出4個省議會共570個議席、國民議會的272個普選議席，取得國會半數以上議席的政黨可以組建政府。

大選主要有三大勢力角逐，包括前總理謝里夫的巴基斯坦穆斯林聯盟（Pakistan Muslim League-Nawaz），目前由謝里夫的弟弟夏巴茲領導；另2個主要反對黨分別是前板球明星伊姆蘭‧汗（Imran Khan）為首的巴基斯坦正義運動黨，和逐漸走下坡的巴基斯坦人民黨（Pakistan Peoples Party）。不過軍方被指操縱選舉，讓大選蒙上「最骯髒選舉」的污名。

本屆大選共有900萬名女性登記為選民，首名進入拉合爾投票站的選民是女商人阿里夫（Maryum Arif），她自稱是夏巴茲的支持者，認同他改變國家的主張，因此出來投票。雜貨店東主艾哈邁德（Kashif Ahmed）認為，軍方刻意渲染安全威脅，目的是令選民感到恐懼，不敢前去投票。

(中時 )

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