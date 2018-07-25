竹縣前鄉長貪污收賄 監察院通過彈劾

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新竹縣五峰鄉前鄉長秋振昌在2014年到2017年就任鄉長期間，陸續藉鄉內各項大小工程，利用鄉長職務在招標、履約、驗收等程序中向廠商收賄及接受飲宴，還在招標前私下接觸廠商討論標案。監察委員尹祚芊、仉桂美提案彈劾，監察院今審查通過秋的彈劾案，全案移送公務員懲戒委員會。

尹祚芊指出，秋振昌是第2次擔任鄉長，且做過多年公務員，理應謹守忠誠清廉義務，遺憾他有貪污行為。尹祚芊表示，秋振昌不但向廠商收賄、接受飲宴招待，還在招標前私下接觸廠商，竄改標案底價。秋向不同廠商索賄2萬到30萬元不等，收賄及不正當利益總計達151萬餘元。新竹地院以其犯貪污治罪條例判處有期徒刑9年10月，褫奪公權6年。

尹祚芊說，秋振昌在接受監察院調查時，也坦承這些違法事實，他自己解釋因為在競選鄉長時投入大量經費，積欠龐大債務，被債權人及金融機構追討，不得不收受不法金錢。尹祚芊也提到，秋振昌是五峰鄉第17屆鄉長，前兩屆鄉長也是因為貪污被判刑，竟然連續第3個鄉長涉嫌貪污，覺得真的不可思議。

仉桂美則說，秋振昌的案件一審已經結束，後續還有司法流程，但違法失職事證已經非常明確，今天審查會中審查委員也無異議通過彈劾。兩位監委也說，本案除了追究秋振昌個人的違失責任外，也一併調查「五峰鄉公所近年工程採購案有無偷工減料、驗收不實」、「新竹縣政府對於下級機關工程採購案件查核機制是否完備」、「現行採購如何強化監辦以遏止竄改工程底價」等問題，後續將就發現的缺失督促相關機關檢討改善。

(中時 )

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