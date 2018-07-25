男子囂張放話「相遇就開槍」 警逮人搜出衝鋒槍

2018年07月25日 17:12 中時 劉宥廷

高市刑大副大隊長陳柏彰表示，高市警方以快、狠、準辦案精神建立打擊犯罪決心，並運用第三方警政策略打擊黑幫圍事場所、約制，瓦解幫派犯罪集團並斷金脈，藉由安居專案執行，肅清毒品犯罪。 （劉宥廷攝）

高市警方除刑大外，新興、楠梓等分局也有斬獲，7月中旬迄今累計查獲改造及制式槍枝共8把。 （劉宥廷攝）

37歲羅姓男子擁槍自重還持毒，由於羅曾放話「若遇到就開槍」，令警不敢大意，高市刑大獲報赴嘉義逮人，趁羅還在睡夢中時突襲，當場查獲1把9釐米衝鋒槍及毒品；高市警方除刑大外，新興、楠梓等分局也有斬獲，7月中旬迄今累計查獲改造及制式槍枝共8把。

高市刑大獲報有毒品前科的羅男是雲林人，這半個月都在嘉義，但每隔幾天就換一次住所，警方追查得知羅男從事毒品交易，擔心會黑吃黑，所以槍不離身，還放話只要有衝突就開槍；警方掌握羅男入住汽車旅館，共出動12名幹員，趁清晨出擊。

不過，警方也不敢大意，還帶上防彈盾牌，所幸羅男當時在睡夢中，6名幹員將他壓在床上動彈不得，房間桌上擺放著毒品咖啡包76包、搖頭丸、一粒眠，還有不明白色粉末等物品；警也起出長、短槍各1把，還有56發子彈，其中已上膛的改造衝鋒槍是冰箱櫃後方起出，羅拒配合應訊，槍毒部份仍將深入查證。

另三民二、鳳山、仁武、鹽埕等分局，提報治平對象55歲鍾姓男子，鍾號召手下成員，因工程款項拖欠，影響多起工程施工進度，率眾恐嚇，潑漆、言語辱罵，打傷被害人，還讓被害人飽受精神壓力，警昨將鍾等8人拘提到案。

高市刑大副大隊長陳柏彰表示，高市警方以快、狠、準辦案精神建立打擊犯罪決心，並運用第三方警政策略打擊黑幫圍事場所、約制，瓦解幫派犯罪集團並斷金脈，藉由安居專案執行，肅清毒品犯罪。

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(中時 )