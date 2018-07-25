陳德烈撩妹絕招 正中洪棠的心

唐從聖扮演卡通人物講話相當逗趣。（圖片提供：中天）

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小小瑜上節目爆生死一瞬間經驗。（圖片提供：中天）
陳德烈示範撩妹有一套。（圖片提供：中天）

小小瑜日前上《小明星大跟班》錄影，節目中談到劇組看她擁有生員執照，為求畫面有真實感，在她身上綁20公斤的鉛塊，沒想到居然真的溺水，當時工作人員還一度以為她在演戲，讓她面臨生死一瞬間，該內容播出後不僅創下收視佳績，還引發網友熱烈討論。

製作單位於24日播出「職業秘辛之配音員來了」，節目中唐從聖與王華怡重配中天自製戲《這些年那些事》劇中父子的吵架戲碼，主持人要求唐從聖必須用《冰原歷險記》裡「喜德」一角，以及王華怡用巧虎的聲音來重現吵架片段，樹懶跟老虎吵架讓來賓聽得哈哈大笑，而兩人精準的配音也讓Sandy直誇：「很強！」吳宗憲誇讚：「雖然是用巧虎的聲音，一點都不違和！太專業！」

即將在26日播出為「擄獲女孩芳心就看這次啦！夏日約會提案大會！」更邀請男藝人分享撩妹絕招，為心儀對象安排的約會行程大公開，只要當場獲得女藝人多數票認同，就有機會帶配對女藝人實現一日約會行程，陳德烈為擄獲洪棠的心，在節目中分享IG打卡約會行程，洪棠表示，「一直覺得他很不錯，會做菜這點很加分！」陳德烈抓住洪棠的心安排到神農市場約會，得知洪棠愛吃義大利麵，也表示會為了她做下廚料理，洪棠直呼：「正中我的心！」

(中時 )

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