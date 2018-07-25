東亞青運遭停辦 丁守中：推奧運正名自己爽 卻害到選手

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台中市原訂明年8月舉辦東亞青年運動會，因台灣「推動2020年東京奧運正名」公投，遭東亞奧會決議停辦。國民黨台北市長參選人丁守中今天強調，他當然不認同大陸對台灣體育的打壓，但國際有國際的規範，國際體育賽事必須遵循國際奧會等相關規範，國民黨執政時代，爭取到世大運，參加各種比賽都沒有任何問題，現在民進黨執政，要單方面公投改名「只是自己爽」，反而害努力的選手在國際間走不通，更讓大型賽事沒有辦法在台灣舉辦。

丁守中也表示，自辦公投以正名的作法只是自外於整個國際賽事，台灣選手們最需要的是國際舞台表現空間，也是他們盡一輩子努力真正爭取的。今天台灣就是因為意識形態，搞正名、搞建國、搞統獨爭議，搞這些名稱，浪費太多時間，阻礙進步與國家發展。他也表示，現在「誰在執政、誰在製造問題、誰辦不成國際比賽」，民眾看得很清楚。

至於民進黨台北市長參選人姚文智譏諷國民黨的兩岸立場老派，像是過時高腰褲，丁守中則反譏，姚文智「好像不生在這個世紀、這個時代」。他也反擊現在應該炮口一致對外的主張，強調因為執政黨政策錯誤，造成球員不能比賽、主辦比賽，還是要檢討。同時執政者必須要有國際宏觀視野，讓能見度更好，選手在國際有機會表現，這才是最重要的。

丁守中也指出，國民黨執政時，兩岸關係從沒有像現在這樣子，當時比賽照辦，全世界都能看到台灣選手優秀表現，讓他們能在國際揚名立萬。反觀民進黨只在國內拼命地搞民粹，走到國際就走不通，種種操作、傷害台灣的做法，只是為了激起民粹，贏得國內選舉，他反問，現在兩岸關係緊張，觀光客都不來了，大陸軍艦軍機繞台，國際間連日本都不支持我們，還能期待國際怎麼樣呢？

丁守中並批評，民進黨政府執政無能，導致經濟衰退，就操作統獨議題與中共打壓轉移焦點，刺激中共塑造被打壓情結，這能改善民眾生活與台灣經濟、能見度？民進黨要檢討自己，不要老是怪別人。他也說，國際現實就是如此，過去民進黨也去世界衛生組織鬧場，結果有效嗎？

(中時電子報)

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