全台首座跑酷公園　座落中市豐樂雕塑公園

2018年07月25日 17:41 中時 黃國峰

台中市南屯豐樂雕塑公園改善工程完工，台中市長林佳龍25日視察改善成果，表示豐樂雕塑公園將成為台中新亮點。（台中市新聞局提供）

台中市南屯豐樂雕塑公園新設「跑酷」（parkour）遊戲場，台中市長林佳龍25日視察改善成果，欣賞「跑酷」選手帶來的精采表演。（台中市新聞局提供）

以雕塑聞名的台中市南屯豐樂雕塑公園，去年底啟動改善工程，已完成全台首座戶外「跑酷」練習場、增設磨石子溜滑梯、沙坑及盪鞦韆、打造良好植生空間、改善人行道鋪面，同時進行湖底清淤工程，將成為當地新亮點。

台中市長林佳龍25日主持祈福儀式，並欣賞「跑酷」選手帶來的精采表演，表示豐樂雕塑公園是市中心很重要的公園，主要以雕塑地景及運動空間為主，但有些設施老舊毀損，經過市府改造，同時進行湖底清淤工程，並新增「跑酷」設施，相信將成為當地亮點，這也是台灣第一個「跑酷」公園。

中市建設局長黃玉霖指出，豐樂雕塑公園於民國83年啟用至今已超過23年，本次改善工程總經費1,957萬元，分為公園外環人行步道與街角廣場改善、公園大門廣場與花台座椅改善、雕塑區水景空間綠化改善及兒童遊戲區亮點再造與改善等四大重點，歷經8個月施工，已於6月上旬完工。

其中新設的「跑酷」（parkour）遊戲場，是由各式高高低低的水泥牆及橫桿組成，地上鋪以軟墊，跑酷選手穿梭期間展現攀爬、飛越、空翻等驚險技巧，活力十足，相信將成為台中新亮點。

(中時 )