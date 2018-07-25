清理福島電廠大進展 東電將對燃料碎片接觸調查

2018年07月25日 17:31 中時電子報 江飛宇

為了規劃清理福島一號電廠幾座熔毀的反應爐，日本東京電力公司擬定對2號機組的底部燃料碎片展開「接觸調查」，最快將會在年底展開工作。他們將會把帶有機械臂的觀測導管送入反應爐底，並且將要直接觸碰那些高輻射能的碎片，以確認形狀等資料。

共同社報導，福島一號電廠有3座反應爐發生熔毀，分別是1、2、3號機，這3座反應爐的底部都被高溫的核燃料給熔穿，燃料、金屬、混擬土等物件混合成高輻射的碎片，成為核災清理的最大難題。今年1月，帶有攝影機的觀測管終於在2號機的底部確認了小石塊狀的燃料碎片所在位置。而3號機則是在去年7月確認了很可能是燃料碎片的堆積物，不過都泡在水裡，清理碎片還需要降低水位，比2號機來的困難，因此東電決定先從2號機著手。至於1號機，還未查明到燃料碎片的具體位置與情況。

透過觀察設備找到福島2號機底部的燃料碎片，目前要設法了解這些碎片的資料，比如輻射值。(圖/美聯社)

由於底部的輻射值很高，即使是遙控機器人的運作時間也很有限，因為貝他輻射的高能電子會把機器人線路給破壞，因此目前的做法是將把專用儀器與機械爪，安裝在帶攝像頭的導管上，在接觸燃料碎片時，用爪子探試碎片能否移動。雖然不能進行回收，但為了之後的正式取出作業，仍希望能採集到少量碎片，對成分進行分析。

據日本政府和東電公司所制定的反應爐報廢工程計劃，打算在2019年定出取出燃料碎片和作業的方法。

(中時電子報)