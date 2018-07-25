亂改名成取消主因？ 網傳市府擅自改名東亞青運

台中市政府新聞局長卓冠廷說，大會會章明文規定官方語言是英文，網路不實指控，抹煞各界對賽會的努力，盼勿再以訛傳訛。（陳世宗攝）

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預計2019年在台中市舉辦的首屆東亞青年運動會，24日於東亞奧林匹克委員召開的臨時理事會決議取消！網路傳說是市府將「東亞青運」改為「東亞青奧」是主因；台中市政府新聞局長卓冠廷說，大會會章明文規定官方語言是英文，網路不實指控，抹煞各界對賽會的努力，盼勿再以訛傳訛。

卓冠廷說，24日親自出席東亞奧林匹克委員（EAOC）臨時理事會的中華奧會，於官方新聞稿中明確轉述EAOC主席劉鵬，肯定「台中市及中華奧會自2014年取得第一屆東亞青年運動會主辦權以來，對賽事投注了大量工作與心力。」

卓冠廷指出，中國大陸國台辦25日也透過書面表示，比賽取消的主因是推動東京奧運正名公投；針對網路謠言指市府將「東亞青運」名稱改為「東亞青奧」，根本是混餚視聽。

卓冠廷表示，因東亞青年運動會是台灣首度舉辦奧運體系的比賽，主辦方也是東亞奧林匹克委員，媒體及各單位常有將比賽簡稱為「東亞青運」或「東亞青奧」，或是將二者相互混用；市府在向EAOC遞交的正式官方文件上，都是使用東亞青年運動會正式名稱。

依據大會會章，東亞奧林匹克委員會的官方語言為英文，因此市府向大會遞交的官方文件，在講述比賽名稱時會使用East Asian Youth Games的寫法，所謂市府擅改比賽名稱的說法根本就是空穴來風，請外界不要再以訛傳訛。

卓冠廷強調，在近幾年籌辦東亞青運的階段中，不僅中華奧會及台中市政府曾多次前往北京參加會議，EAOC代表也曾多次前來台中，對包括場館、賽事規畫、志工等多項賽會工作進度，雙方具體交流也實地現勘數次，均未有相關質疑。

(中時 )

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