潛入海底遭教練狠扯面罩 傑森史塔森錯愕嗆喝海水

2018年07月25日 17:22 中時 潘鈺楨

《巨齒鯊》導演認為海上的天氣難以捉摸。（華納兄弟提供）

「《巨齒鯊》勾起我過去對海底世界的著迷，還有我對潛水的熱愛。」傑森史塔森說：「於是我推開全部的戲約，專心調整身體，準備與一頭28公尺長，傳說中可能居住在馬里亞納海溝裡的巨齒鯊在海底同游。」

傑森史塔森主演電影《巨齒鯊》，說得輕鬆，但事實上，體能的付出比他想像中的多更多。他出身自英國跳水選手，原本就深諳水性，但是在拍攝前還是聽從導演的建議，接受了潛水教練的指導，他說：「教練就像是個軍人，要求非常嚴格，不僅要求潛水的時間與深度，還常會無預警地在海底扯下我的潛水面罩，讓我喝了不少海水，前幾次我會怪他的不友善，但後來我漸漸能夠明瞭他的用意，在面對隨時可能出現的海底大型威脅時，惟有臨危不亂，才有保住性命的可能。而且我所飾演的喬納斯這個角色，為了救人，常使自己深陷極度危險的狀態下，幸好教練傳授的潛水技巧與我年輕時所學到的游泳讓我在每一次挑戰中能夠得心應手，否則在大海中，所有的一切都是有危險性的。」

而導演強托特陶也認為傑森史塔森在片中身為深海救員潛水專家，他的確需要多喝些海水，可以幫助他建立自信心，而傑森史塔森由內而外展現出來的自信心，將會是引導電影成功的最大關鍵與考驗。電影有許多驚心動魄的畫面在大海中拍攝，導演強托特陶說：「海上的天氣難以捉摸，我們每天要早早出海等待陽光，儘管有很多專業的潛水人員隨行，但是沒有人敢掉以輕心。」而且雖然是拍一部關於巨齒鯊的電影，「我們無意把鯊魚全部當成吃人的怪獸！」傑森史塔森說：「海底會吃人的鯊魚少之又少，而人類為了魚翅所獵捕的鯊魚確是難以計數，這是不對的，這會造成非常嚴重的生態浩劫，最後將會危及人類本身！」

電影敘述一艘深海探測潛艇在前往地球最深的馬里亞納海溝探測時，遭到不明巨大海底生物攻擊，破損的船體沉入海溝中，研究人員也受困其中，眼見救援的黃金時間已經迫在眉睫，海洋生物學家（趙文瑄 飾）緊急召募了深海救援專家喬納斯泰勒（傑森史塔森 飾），搭著救生艇潛入海底，拯救落難的潛艇人員。喬納斯從船身咬痕一眼就斷定這是遠古海洋絕跡生物：巨齒鯊的傑作，這頭全長超過28公尺的海中怪獸，所到之處只有破壞與死亡。

喬納斯知道這艘探測船已經驚動了這頭蟄伏以久的海中怪獸，這讓喬納斯人生中第二次感到如此強烈的恐懼；因為數年前他也曾經與這頭怪獸交過手，勉強逃生，從此留下不可抹滅的陰影。但這次為了拯救這片海洋與在深海中的夥伴，他必須挺身而出，再一次面對生命中最大的恐懼…面對這頭史上最巨大、最強悍的掠食動物。電影8月10日在台上映。

(中時 )