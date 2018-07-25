貢寮海祭周末登場 交管停車資訊看過來

2018年07月25日 17:29 中時 張穎齊

貢寮國際海洋音樂祭將於27至29日登場，瑞芳警分局將實施相關交通管制措施，疏導交通，並提醒遊客善用規畫的停車場。（張穎齊翻攝）

「2018貢寮國際海洋音樂祭」將於27日盛大登場，將會一路搖滾到29日夜晚結束，由於每屆音樂祭都會邀集國內外知名獨創樂團、歌手在現場飆歌，勢必引起洶湧的人潮，瑞芳警分局提供民眾一個美好的旅程，將實施相關交通管制措施，疏導交通，並提醒遊客善用規畫的停車場。

警方表示，為促進行車規律與安全性的提升，引導車流依指示路線行駛，警方將於台2線濱海公路設有4個疏導管制點，其中第1疏導點台2線、台2丙線路口，路口以交通錐區隔，禁止路邊停車及迴轉，疏導汽、機車往活動會場各停車場停放，當停車場飽和時，引導車輛進入台2 丙線停放轉搭接駁車。

第2疏導點在台2線、蔚藍大道口，蔚藍大道為徒步區，禁止車輛進入，台2線車輛禁止路邊停車及迴轉，引導至各停車場停放；第3疏導點台2線、福隆街口，利用號誌控管以「集體放行」方式，快速疏導往來火車站之遊客，通過台2線至活動會場，並與虎仔山街、蔚藍大道口同步燈控管制車流。

第4疏導點則位於台2線、龜壽谷街口，管制節流來自宜蘭前往基隆方向的車輛，台2線車輛禁止路邊停車及迴轉，引導至各停車場停放。

此外，台鐵於活動期間將加開自強號及區間快車合計22班次，另增停福隆站各級列車19班次。警方也提醒遊客，為有效疏導車流，於會場周邊沿線禁止臨時停車，民眾可善加利用規畫的停車場。

汽車停車場部分，包括東興宮可停放120輛、東興街106巷路側可停放80輛、昭惠廟可停放250輛、澳底壘球場可停放150輛、台2丙線沿線可停放1500輛。機車停車場部分，則包括福隆國小前人行道可停放170輛、福隆國小旁空地可停放1300輛。

(中時 )